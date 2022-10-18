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Estiagem

Sem chuva: Aracruz decreta situação de emergência por falta de água

Segundo o decreto publicado nesta terça-feira (18), além da diminuição dos níveis dos rios, lagos e represas, produtores rurais sofrem com mortes de gado, seca nas pastagens e plantações
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 out 2022 às 19:14

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 19:14

Vista aérea da cidade de Aracruz, no Norte do Espírito Santo
Aracruz, na região Norte do Estado, vive um período de estiagem e sofre com a baixa oferta de água Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
O município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, decretou situação de emergência devido à falta de chuva na região, que começou no mês de março, e já dura cerca de oito meses. Segundo a Prefeitura do município, além da diminuição dos níveis de água de rios, lagos e represas, produtores rurais estão sofrendo com mortes de cabeças de gado, o que reduziu a produção de leite e derivados na cidade. A decisão foi publicada no início da noite desta terça-feira (18).
A Prefeitura informou ainda que houve prejuízo com a seca nas pastagens e nas plantações de café, que gerou perdas na safra. Muitos incêndios também ocorreram, afetando pastagens, plantações e vegetações baixas.
Sem chuva: Aracruz decreta situação de emergência por falta de água
“Devido aos grandes danos já contabilizados, o município necessitará de recursos dos Governos do Estado e Federal. Também está autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para ações de resposta ao desastra”, afirma a nota publicada pelo município.
O documento também afirma que há necessidade de respostas rápidas e medidas como a aquisição de insumos alimentares para os animais, abertura de açudes e de covas, para evitar mais prejuízos.

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