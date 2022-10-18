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Menino de 10 anos

Criança baleada na cabeça dentro de escola em Vitória deixa a UTI

Lucas Reboli foi atingido na tarde do último dia 11, quando participava de uma festa para celebrar o Dia das Crianças em uma escola municipal no bairro São Cristóvão
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

18 out 2022 às 09:04

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 09:04

Criança foi baleado enquanto brincava em escola em Vitória
Criança foi baleada enquanto brincava em escola em Vitória Crédito: Montagem | Arquivo pessoal
O menino de 10 anos baleado na cabeça enquanto jogava bola no pátio de uma escola municipal em Vitória deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI ). Lucas Reboli segue internado no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, na Capital, acompanhado dos responsáveis. No mesmo dia em que foi ferido, o garoto passou por uma cirurgia e chegou a ficar em estado grave.
Lucas foi atingido com um tiro na cabeça na tarde do último dia 11, quando estava jogando futebol na quadra, durante uma festa para celebrar o Dia das Crianças no interior da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Orlandina D'Almeida Lucas. 
No último sábado (15), o pai do menino, Ronilton Gaiba, conversou com a reportagem de A Gazeta e disse que o filho passaria a se alimentar sem a sonda.
"O Lucas está bem, graças a Deus. Está menos agitado, vai começar a se alimentar sem precisar da sonda. Tiraram a sonda e inclusive, agora, chegou a comidinha dele. A cada dia ele está evoluindo e já está com os dois olhos abertos, conversando, falando normal", contou no fim da tarde de sábado.
Quadra de escola onde criança foi baleada na cabeça em Vitória
Quadra de escola onde criança foi baleada na cabeça em Vitória Crédito: Oliveira Alves

BALEADO EM DIA DE CAOS

O menino de 10 anos foi baleado em meio a um dia de caos em Vitória e na Serra. Seis ônibus foram incendiados e um metralhado entre o fim da manhã e a noite de terça-feira (11). A suspeita do pai é que um disparo tenha caído na escola e atingido o menino.
Os ataques foram promovidos como represália à morte do segurança de Fernando Moraes, o Marujo, que comanda o tráfico de drogas no Bairro da Penha.
Apesar de ter acontecido ao mesmo tempo dos ataques, a Polícia Civil ainda não confirmou de onde partiu o disparo. A reportagem entrou em contato com a corporação, e a assessoria informou apenas que "não há atualizações que possam ser divulgadas. O caso segue sob investigação".
Novamente procurada pela reportagem nesta terça-feira (18), a Polícia Civil informou que uma equipe da corporação foi até a escola para coletar dados e materiais na última quinta (13).  A corporação informou ainda que as diligências sobre o caso estão em andamento pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vitória, que é a responsável pelas investigações.
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