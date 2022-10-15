Menino baleado em escola de Vitória tem sonda retirada e volta a comer

Amigos de Lucas fizeram homenagens para ele na escola onde ele estuda Crédito: Reprodução

O menino de 10 anos baleado na cabeça enquanto jogava bola em uma escola do bairro São Cristóvão, em Vitória, retirou a sonda neste sábado (15) e recebeu homenagens de colegas e de um time de futebol. Segundo o pai, Ronilton Gaiba, o quadro de saúde tem evoluído e o garoto está com os olhos abertos e conversando normalmente.

"O Lucas está bem, graças a Deus. Está menos agitado, vai começar a se alimentar sem precisar da sonda. Tiraram a sonda e inclusive, agora, chegou a comidinha dele. A cada dia ele está evoluindo e já está com os dois olhos abertos, conversando, falando normal", contou.

De acordo com o pai, a alimentação após a retirada da sonda deve ser com alimentos leves, como sopa, gelatina e suco.

Ronilton Gaiba aproveitou o momento para fazer um apelo às autoridades. "Nenhuma autoridade chegou aqui ainda. O caso do meu filho vai ser mais um que vai estar esquecido, mas isso não vai ficar impune, não vou deixar. Hoje foi meu filho, amanhã pode ser o filho de outro pai", declarou.

HOMENAGEM NA ESCOLA

A situação inesperada vivida por Lucas comoveu os colegas da escola. As crianças se reuniram e fizeram cartazes estimando melhoras ao garoto e torcendo para ele voltar logo para o convívio escolar.

O menino recebeu também outra homenagem, desta vez das meninas do FC Estadual, durante o jogo de um campeonato nesta sexta-feira (14), em Colatina. A irmã de Lucas faz parte do time e o menino a acompanha nas disputas e nos treinamentos.

Time de futebol faz homenagem para Lucas em Colatina Crédito: Reprodução

EXTUBADO

Lucas foi extubado, na tarde desta sexta-feira (14) , e emocionou o pai. "Comecei a cantar o louvor que ele mais gosta, ele foi cantando junto comigo e ouvi ele falando: 'Pai eu te amo!' E me deu um beijo", contou Ronilton Gaiba, em lágrimas.

O garoto foi atingido na tarde de terça-feira (11), quando participava de uma festa para celebrar o Dia das Crianças no interior da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Orlandina D'Almeida Lucas. Ele passou por cirurgia e chegou a ficar em coma induzido.

No início da tarde desta sexta, ele passou por tomografia. "Os médicos viram que ele estava melhor e tiraram a intubação. Ele está meio sonolento ainda, mas não está mais com a maioria dos aparelhos. Está conversando um pouco rouco, mas está bem melhor", garantiu o pai.

RELEMBRE O CASO

O menino de 10 anos foi baleado em meio a um dia de caos em Vitória e na Serra. Seis ônibus foram incendiados e um metralhado entre o fim da manhã e a noite de terça-feira (11). A suspeita do pai é que um disparo tenha caído na escola e atingido o menino.

Amigos de Lucas fizeram homenagens para ele na escola onde ele estuda Crédito: Reprodução

Os ataques foram promovidos como represália à morte do segurança de Fernando Moraes, o Marujo, que comanda o tráfico de drogas no Bairro da Penha.