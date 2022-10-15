Irmãos são assaltados, chamam a polícia, mas vão presos junto com suspeito

"O suspeito do roubo foi abordado e disse que os três [que seriam vítimas] também estavam em atitude suspeita. Fomos verificar e encontramos três caixas de bebida fechadas, sem nota fiscal. O representante da distribuidora confirmou que a mercadoria foi desviada"

De acordo com o boletim de ocorrência, a princípio, os irmãos teriam negado o crime, dizendo que as caixas também haviam sido furtadas pelo morador em situação de rua. Depois, porém, um deles confessou que havia desviado a mercadoria da distribuidora de bebidas na qual era funcionário. Ele disse que levaria as caixas para serem revendidas em Vila Nova de Colares, também na Serra.