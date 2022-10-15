Irmãos são assaltados, chamam a polícia, mas vão presos junto com suspeito

Três irmãos que haviam acabado de ser vítimas de assalto cometido por um morador em situação de rua pediram socorro à Guarda Municipal, mas acabaram sendo presos junto com o suspeito do roubo, na noite de sexta-feira (14), no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. Isso porque o próprio suposto assaltante denunciou aos agentes municipais que, antes de ser assaltado, o trio havia escondido três caixas de bebidas alcoólicas em um terreno baldio na região. Os irmãos ainda tentaram negar o crime, mas, depois, um deles confessou que tinha levado os produtos do supermercado onde trabalhava.
A confusão começou quando a Guarda Municipal da Serra foi acionada por um dos irmãos, que informou sobre o assalto ocorrido por volta das 20 horas de sexta (14). No acionamento, a vítima relatou aos guardas que o suposto autor do crime teria levado um celular, três cordões, um par de brincos, um anel e uma bijuteria deles.
Depois de realizar buscar na região, os agentes conseguiram prender o assaltante, apontado como sendo um morador em situação de rua, de 23 anos. Ao ser detido, porém, o suspeito denunciou que cometeu o assalto no momento em que os irmãos estavam deixando três caixas fechadas, com 56 garrafas de cachaça em cada uma delas, em um terreno baldio.
"O suspeito do roubo foi abordado e disse que os três [que seriam vítimas] também estavam em atitude suspeita. Fomos verificar e encontramos três caixas de bebida fechadas, sem nota fiscal. O representante da distribuidora confirmou que a mercadoria foi desviada"
De acordo com o boletim de ocorrência, a princípio, os irmãos teriam negado o crime, dizendo que as caixas também haviam sido furtadas pelo morador em situação de rua. Depois, porém, um deles confessou que havia desviado a mercadoria da distribuidora de bebidas na qual era funcionário. Ele disse que levaria as caixas para serem revendidas em Vila Nova de Colares, também na Serra.
O funcionário da distribuidora ainda apontou o envolvimento de um colega de trabalho, que teria retirado os produtos da parte interna da empresa. Segundo ele, que passou de vítima de assalto a suspeito de desvio de mercadoria, a função dele e dos irmãos seria apenas transportar as caixas de bebida.
Em contato com a distribuidora, a Guarda Municipal foi informada por um representante que, de acordo com o número do lote do produto, as bebidas realmente pertenciam ao estabelecimento.
Todo o material apreendido e os quatro indivíduos foram conduzidos para a delegacia da Serra. Segundo o boletim registrado pela guarda, eles foram levados em duas viaturas, e ao menos uma vítima do assalto precisou entrar no mesmo veículo que o assaltante, responsável pela denúncia.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que não atendeu o caso no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que três homens conduzidos à delegacia foram autuados por diferentes crimes. Um adolescente que estava entre os suspeitos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos mesmos crime e foi reintegrado à família, após o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.
Segundo a Polícia Civil:
- Dois homens foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado
- Um homem foi autuado em flagrante pelo crime de roubo
Todos os três autuados foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.