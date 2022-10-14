Dona de salão de beleza é presa por tráfico de drogas em Cachoeiro

Uma mulher que é dona de um salão de beleza foi presa por tráfico de drogas nesta sexta-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . Segundo a polícia, ela colaborava com o tráfico e armazenava os entorpecentes no estabelecimento que fica no bairro Alto União. Além dela, o companheiro, de 30 anos, e o irmão dele, de 23 anos, também foram presos.

A mulher foi presa junto com o companheiro que liderava o tráfico de drogas local Crédito: Divulgação \ PC

De acordo com a Polícia Civil , as três pessoas foram presas após uma operação policial realizada nos bairros Monte Belo e Alto União. Elas são apontadas como liderança do tráfico de drogas local. O homem liderava o tráfico com a ajuda do irmão, que exercia a função de gerente, e a companheira, colaborava com a ação.

Para dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão, os policiais se dividiram. Uma das equipes foi ao bairro Monte Belo e se dirigiu ao imóvel dos homens de 30 e 23 anos, que dividiam o mesmo terreno.

O titular da Delegacia Especializada de Narcóticos de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas, informou que diligências foram realizadas na residência do jovem de 23 anos, que quebrou o celular ao ver os policiais. “Durante a ação, ele informou que na casa havia cocaína, divididos em pinos e sacolas. Após as buscas, o entorpecente foi localizado, além de balança de precisão, três rádios comunicadores e sete aparelhos celulares”, contou.

Já a outra equipe, segundo a corporação, seguiu para a residência do homem de 30 anos, no andar superior. Na subida, os policiais viram o homem e a mulher, que correram para dentro do imóvel, mas foram detidos. No local, foram localizados R$ 13 mil em espécie e um aparelho celular.

Durante a ação, foram apreendidos drogas, dinheiro, pinos e sacolas, além de balança de precisão, três rádios comunicadores e sete aparelhos celulares Crédito: Divulgação \ PC

BUSCAS NO SALÃO

Logo após, a polícia foi cumprir o mandado de busca e apreensão no salão de beleza da suspeita. O local estava fechado e para entrar seria preciso danificar o portão. A mulher procurou a chave do portão em vários lugares, porém não encontrou. O objetivo dela, segundo a PC, era dificultar as diligências.

Diante disso, o delegado Felipe Vivas explicou que os policiais precisaram acessar o salão pela báscula do banheiro. “Durante a revista, foram localizados 58 embalagens plásticas tipo tubete, 32 pinos, nove porções de sacolas plásticas e cinco sacolas, todas contendo cocaína, além de um tablete e meio da mesma substância”, listou.

Ainda durante as diligências, foram apreendidos três veículos e, posteriormente, os automóveis foram encaminhados ao pátio credenciado. Os três suspeitos foram levados à Delegacia Regional, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

A operação da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim foi realizada durante Escala Operacional (Iseo), com o apoio da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa, da Delegacia Especializada de Investigações Criminais, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras de Cachoeiro de Itapemirim. A operação também teve o apoio da Delegacia Regional do município.