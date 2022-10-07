Homem que se passava por policial civil é preso em Cachoeiro

Na manhã desta sexta-feira (7), o homem foi preso no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação \ PC

Segundo a Polícia Civil (PC), em 2019, Eucimar foi preso em flagrante por porte ilegal de armas, falsificação de documentos oficiais e uso de insígnias para uso e proveito próprio. No entanto, ele pagou fiança e saiu para responder em liberdade.

Com a condenação dos crimes, a polícia explicou que foi expedido o mandado de prisão do homem e, nesta sexta (7), ele foi preso em cumprimento de sentença definitiva sobre o mesmo fato para cumprir a pena imposta pela Justiça, que é de sete anos de reclusão.

A prisão foi realizada pela PC, por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras de Cachoeiro de Itapemirim. O homem foi conduzido à 7ª Delegacia Regional do município para serem tomada as medidas cabíveis.

RELEMBRE O CASO

Polícia Civil recebeu denúncias sobre o caso há cerca de um mês. O delegado Rafael de Carvalho, titular da delegacia de Cachoeiro e responsável pelas investigações, solicitou um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, expedido pela justiça e cumprido do dia 30 de julho de 2019.

“Nós apuramos que ele usava roupas que imitavam o uniforme da Polícia Civil, inclusive camisas estampadas com o brasão, e andava armado. Quando nós chegamos à residência, o suspeito se apresentou como Policial Civil para a equipe, e estava vestindo uma camisa semelhante à da instituição”, explicou Carvalho.

Em 2019, Eucimar Carvalho Mothe foi preso usando uma camisa da Polícia Civil Crédito: Divulgação \ PC

Eucimar foi preso em flagrante e foram encontradas nas buscas, seis camisas imitando o uniforme da Polícia Civil, coldres, calças táticas e outros itens semelhantes ao uniforme, além de um revólver calibre 38 e 14 munições.