Diretora acha drogas dentro de mochila de aluna de 11 anos em Cachoeiro

Uma diretora de uma escola municipal em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, encontrou uma sacola com drogas dentro da mochila de uma aluna de 11 anos na tarde desta quarta-feira (5). Na bolsa da criança foram encontradas 26 buchas de maconha, 14 papelotes de cocaína e 53 pedras de crack.
De acordo com as informações do boletim da Guarda Municipal, a diretora foi acionada por outros estudantes da instituição, pois sentiram um forte cheiro vindo da mochila da aluna. Além da guarda, o Conselho Tutelar do município foi acionado por se tratar de uma menor de idade.
Em seguida, a conselheira e a guarnição foram até a residência da criança em busca da mãe, para que ela acompanhasse a filha até o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ).
Segundo a guarda, a menina explicou que foi o primo dela que pediu que guardasse a sacola para ele. No entanto, negou que sabia do se tratava o conteúdo da sacola e não soube informar o endereço do primo.
Em seguida, ela foi encaminhada juntamente com a responsável e as drogas apreendidas até a delegacia para serem tomadas as devidas providências.
A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria de Educação, disse que confirma o caso e informa que deu os devidos encaminhamentos. Mais detalhes não foram divulgados.
A Polícia Civil informou, em nota, que a representante, testemunha e comunicante foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram ouvidos e liberados. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim. Já os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados.