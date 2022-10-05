Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Sul do ES

Diretora acha drogas dentro de mochila de aluna de 11 anos em Cachoeiro

Na bolsa foram encontradas 26 buchas de maconha, 14 papelotes de cocaína e 53 pedras de crack. Segundo a criança, o primo pediu para que ela guardasse a sacola para ele
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 out 2022 às 20:38

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 20:38

Uma diretora de uma escola municipal em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, encontrou uma sacola com drogas dentro da mochila de uma aluna de 11 anos na tarde desta quarta-feira (5). Na bolsa da criança foram encontradas 26 buchas de maconha, 14 papelotes de cocaína e 53 pedras de crack.
Diretora encontra drogas dentro de mochila de aluna de 11 anos em Cachoeiro
As drogas estavam embaladas e foram localizadas dentro da mochila de uma menina de 11 anos Crédito: Divulgação \ GCM
De acordo com as informações do boletim da Guarda Municipal, a diretora foi acionada por outros estudantes da instituição, pois sentiram um forte cheiro vindo da mochila da aluna. Além da guarda, o Conselho Tutelar do município foi acionado por se tratar de uma menor de idade.
Em seguida, a conselheira e a guarnição foram até a residência da criança em busca da mãe, para que ela acompanhasse a filha até o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ).
Segundo a guarda, a menina explicou que foi o primo dela que pediu que guardasse a sacola para ele. No entanto, negou que sabia do se tratava o conteúdo da sacola e não soube informar o endereço do primo.
Em seguida, ela foi encaminhada juntamente com a responsável e as drogas apreendidas até a delegacia para serem tomadas as devidas providências.
A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria de Educação, disse que confirma o caso e informa que deu os devidos encaminhamentos. Mais detalhes não foram divulgados.
Polícia Civil informou, em nota, que a representante, testemunha e comunicante foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram ouvidos e liberados. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim. Já os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados.

Veja Também

Homem é preso acusado de boca de urna em Cachoeiro de Itapemirim

Funcionário e clientes ficam dentro de provador sob mira de arma em Cachoeiro

Câmeras de videomonitoramento estão sem funcionar nas ruas de Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim drogas guarda municipal ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados