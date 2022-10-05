Diretora acha drogas dentro de mochila de aluna de 11 anos em Cachoeiro

Uma diretora de uma escola municipal em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , encontrou uma sacola com drogas dentro da mochila de uma aluna de 11 anos na tarde desta quarta-feira (5). Na bolsa da criança foram encontradas 26 buchas de maconha, 14 papelotes de cocaína e 53 pedras de crack.

As drogas estavam embaladas e foram localizadas dentro da mochila de uma menina de 11 anos Crédito: Divulgação \ GCM

De acordo com as informações do boletim da Guarda Municipal, a diretora foi acionada por outros estudantes da instituição, pois sentiram um forte cheiro vindo da mochila da aluna. Além da guarda, o Conselho Tutelar do município foi acionado por se tratar de uma menor de idade.

Em seguida, a conselheira e a guarnição foram até a residência da criança em busca da mãe, para que ela acompanhasse a filha até o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ).

Segundo a guarda, a menina explicou que foi o primo dela que pediu que guardasse a sacola para ele. No entanto, negou que sabia do se tratava o conteúdo da sacola e não soube informar o endereço do primo.

Em seguida, ela foi encaminhada juntamente com a responsável e as drogas apreendidas até a delegacia para serem tomadas as devidas providências.

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria de Educação, disse que confirma o caso e informa que deu os devidos encaminhamentos. Mais detalhes não foram divulgados.