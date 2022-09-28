Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assalto com reféns

Funcionário e clientes ficam dentro de provador sob mira de arma em Cachoeiro

Caso ocorreu na noite desta terça (27) e segundo o dono da loja de roupas, ninguém foi ferido. Valor do prejuízo total dos itens roubados ficou em torno de R$ 20 mil
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 set 2022 às 16:32

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 16:32

Durante um assalto em uma loja de roupas, um funcionário e três clientes ficaram dentro de um provador sob a mira de uma arma de um criminoso no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no início da noite dessa terça-feira (27). Apesar do susto, ninguém foi ferido.
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
A Polícia Militar foi ao local verificar a informação de que um indivíduo teria assaltado uma loja de roupas no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Fernando Madeira
Segundo informações passadas à Polícia Militar (PM), o suspeito fez uma compra na loja e, em seguida, anunciou o assalto. Do local foram levadas roupas, dinheiro, relógio e celulares.
A polícia explicou que ninguém foi detido e as vítimas foram orientadas a registrar o fato na delegacia. Além da PM, uma equipe da Guarda Municipal também atendeu a ocorrência.
O dono da loja – que pediu para não ser identificado – disse que a ação durou por cerca de 20 minutos. Muitas bermudas de marca foram roubadas, desta forma, o valor do prejuízo ficou em torno de R$ 20 mil. “Primeira vez que isso aconteceu”, contou.
A Polícia Civil informou que não houve detido e o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. E destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Veja Também

Após 7 meses, furto do busto de ex-prefeito de Cachoeiro ainda é mistério

Bêbado, homem fica perdido em mata e pede resgate em Cachoeiro

Em menos de 2h, dois motoristas escapam de tiros em assaltos em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Cachoeiro de Itapemirim ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados