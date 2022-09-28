Funcionário e clientes ficam dentro de provador sob mira de arma em Cachoeiro

A Polícia Militar foi ao local verificar a informação de que um indivíduo teria assaltado uma loja de roupas no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim

A polícia explicou que ninguém foi detido e as vítimas foram orientadas a registrar o fato na delegacia. Além da PM, uma equipe da Guarda Municipal também atendeu a ocorrência.

O dono da loja – que pediu para não ser identificado – disse que a ação durou por cerca de 20 minutos. Muitas bermudas de marca foram roubadas, desta forma, o valor do prejuízo ficou em torno de R$ 20 mil. “Primeira vez que isso aconteceu”, contou.