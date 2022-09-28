Funcionário e clientes ficam dentro de provador sob mira de arma em Cachoeiro

Durante um assalto em uma loja de roupas, um funcionário e três clientes ficaram dentro de um provador sob a mira de uma arma de um criminoso no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no início da noite dessa terça-feira (27). Apesar do susto, ninguém foi ferido.
Segundo informações passadas à Polícia Militar (PM), o suspeito fez uma compra na loja e, em seguida, anunciou o assalto. Do local foram levadas roupas, dinheiro, relógio e celulares.
A polícia explicou que ninguém foi detido e as vítimas foram orientadas a registrar o fato na delegacia. Além da PM, uma equipe da Guarda Municipal também atendeu a ocorrência.
O dono da loja – que pediu para não ser identificado – disse que a ação durou por cerca de 20 minutos. Muitas bermudas de marca foram roubadas, desta forma, o valor do prejuízo ficou em torno de R$ 20 mil. “Primeira vez que isso aconteceu”, contou.
A Polícia Civil informou que não houve detido e o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. E destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.