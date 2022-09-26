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Bêbado, homem fica perdido em mata e pede resgate em Cachoeiro

Os bombeiros informaram que ele tinha sinais de embriaguez, não tinha fala concisa, não sabia passar detalhes e nem conseguia enviar a localização por mensagem
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 set 2022 às 19:34

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 19:34

Um homem com sinais de embriaguez ficou perdido em uma área de mata na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e ligou para o Corpo de Bombeiros para pedir o próprio resgate. Segundo os militares, o resgate aconteceu neste domingo (25).
Viatura do Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência na manhã deste domingo (25), após o homem pedir resgate Crédito: Vitor Jubini
Os bombeiros receberam a ligação por volta de 7h30 da manhã. O homem, que estava perdido, fez a ligação, mas não sabia dizer onde estava. A equipe informou que ele tinha sinais de embriaguez, não tinha fala concisa, não sabia passar detalhes e nem conseguia enviar a localização por mensagem.
A única informação era de que ele estava na localidade de Morro Grande. Os bombeiros foram até lá, ligaram a sirene e usaram apitos. Pelo telefone, perguntavam se ele escutava os sons. Assim, ele conseguiu ouvir e foi localizado.
A operação de resgate demorou duas horas para ser concluída. O Corpo de Bombeiros disse que ele foi encontrado com escoriações, lesões na coluna e no ombro. A identidade do homem não foi revelada.
Com informações de Bruna Hemerly, G1ES e TV Gazeta.

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