Bêbado, homem fica perdido em mata e pede resgate em Cachoeiro

Um homem com sinais de embriaguez ficou perdido em uma área de mata na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e ligou para o Corpo de Bombeiros para pedir o próprio resgate. Segundo os militares, o resgate aconteceu neste domingo (25).
Os bombeiros receberam a ligação por volta de 7h30 da manhã. O homem, que estava perdido, fez a ligação, mas não sabia dizer onde estava. A equipe informou que ele tinha sinais de embriaguez, não tinha fala concisa, não sabia passar detalhes e nem conseguia enviar a localização por mensagem.
A única informação era de que ele estava na localidade de Morro Grande. Os bombeiros foram até lá, ligaram a sirene e usaram apitos. Pelo telefone, perguntavam se ele escutava os sons. Assim, ele conseguiu ouvir e foi localizado.
Com informações de Bruna Hemerly, G1ES e TV Gazeta.