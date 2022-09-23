Polícia prende cinco homens foragidos da Justiça em Itapemirim e Cachoeiro

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (23) uma operação para dar cumprimento a mandados prisionais Crédito: Divulgação \ Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil (PC), a operação tinha como objetivo cumprir diversos mandados prisionais. As buscas tiveram início às 5h da manhã e terminaram às 15h da tarde desta sexta (23), e foram realizadas após dez dias de investigações.

A polícia conseguiu capturar cinco foragidos, "sendo um por condenação em crime de estupro de vulnerável, um por roubo a mão armada e um por homicídio, além de prender outros dois, em flagrante, por crime de tráfico ilícito de entorpecentes".

O delegado Rafael Amaral informou que na localidade de Nova Safra, em Itapemirim, três homens foram presos em um “acampamento sem-terra”. “Todos autuados por tráfico de drogas; dois desses três homens já possuíam antecedentes criminais por tráfico de drogas e um por homicídio (com mandado de prisão)”, comunicou.

A polícia explicou que um dos três autuados por tráfico já apresentava mandado de prisão por um homicídio consumado e um tentado, cometidos em Cachoeiro, e que já vinha sendo procurado pelos policiais civis há vários meses.

AUTUADO POR TRÁFICO É AUTOR DE HOMICÍDIO

A polícia divulgou que um dos presos na operação, sendo um dos homens autuado por tráfico de drogas, é o autor de um homicídio cometido no dia 18 de janeiro deste ano.

No crime em questão, um adolescente de 16 anos, identificado como Lorran Victor Nascimento Atalaia, foi morto a tiros em uma praça do bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, um rapaz de 21 anos, que estava com a vítima no local, também foi baleado.

Quando os militares chegaram ao local, Lorran estava caído no chão, sem vida. Populares informaram à polícia que um Chevrolet Astra preto passou pelo local e um dos ocupantes atirou em direção às vítimas.

Diante disso, além da autuação por tráfico nesta sexta (23), a PC disse que o criminoso já estava com mandado em aberto por conta do crime classificado como homicídio consumado e homicídio tentado.

PRISÃO

De acordo com a PC, os dois presos em Cachoeiro foram encaminhados para o plantão da 7ª Delegacia Regional e, posteriormente, para a penitenciária Monte Líbano. Já os três presos em Itapemirim foram para a 9ª Delegacia Regional, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, depois, para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

Durante a operação, foram apreendidos cerca de 100 papelotes de crack, maconha e cocaína, além de um valor em dinheiro de, aproximadamente, R$ 2.000,00.

A ação foi realizada pela Polícia Civil de Cachoeiro, por meio do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic). E as prisões em Itapemirim contaram com o apoio de policiais civis da região.

A idade dos presos não foi divulgada, somente de dois, um de 38 anos e outro de 62, este estava envolvido no crime de estupro de vulnerável.