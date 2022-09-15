Homem é morto com tiros na cabeça e nas costas em bar de Cachoeiro

Um homem de 42 anos foi morto com um tiro na cabeça e outro nas costas na noite desta quarta-feira (14) no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Wanderson Leite Pinheiro estava em um bar no momento em que foi assassinado.
O crime foi por volta das 23h em um bar na Rua Maria Tereza Florinda. Wanderson Leite Pinheiro estava sentado, consumindo na parte externa do bar quando um carro, um Volkswagen Golf de cor prata, passou em alta velocidade e um ocupante atirou contra ele.
O homem faleceu no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O delegado de plantão e titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cachoeiro, Felipe Vivas, também foi ao local e o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Militar fez patrulhamento no bairro e adjacências, mas não localizou o autor do crime. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.