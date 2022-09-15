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Violência

Homem é morto com tiros na cabeça e nas costas em bar de Cachoeiro

Wanderson Leite Pinheiro, de 42 anos, estava consumindo na parte externa de um bar, no bairro Novo Parque, quando um carro passou na rua e um dos ocupantes disparou contra ele
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 set 2022 às 10:01

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 10:01

Homem é morto com tiro na cabeça em bar de Cachoeiro
Homem é morto com tiro na cabeça em bar de Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem de 42 anos foi morto com um tiro na cabeça e outro nas costas na noite desta quarta-feira (14) no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Wanderson Leite Pinheiro estava em um bar no momento em que foi assassinado.
O crime foi por volta das 23h em um bar na Rua Maria Tereza Florinda. Wanderson Leite Pinheiro estava sentado, consumindo na parte externa do bar quando um carro, um Volkswagen Golf de cor prata, passou em alta velocidade e um ocupante atirou contra ele.
O homem faleceu no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O delegado de plantão e titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cachoeiro, Felipe Vivas, também foi ao local e o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Militar fez patrulhamento no bairro e adjacências, mas não localizou o autor do crime. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

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