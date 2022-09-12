Incêndio atinge bar de Cachoeiro um dia após jovem morrer em frente ao local

Um bar foi atingido por um incêndio no bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (12), um dia após um jovem ser assassinado em frente ao estabelecimento. As causas do fogo não foram informadas e a Polícia Civil investiga o caso.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate às chamas foi iniciado pela guarnição pela fresta da porta do bar, mas houve necessidade de abrir a outra porta do estabelecimento para resfriar o ambiente e controlar o fogo. O relógio de energia estava com o disjuntor ligado e foi desligado pela guarnição para evitar mais danos.
Um dia antes do incêndio, no sábado (11), João Vítor Silva Rocha, de 23 anos, foi assassinado a tiros em frente ao estabelecimento. A reportagem procurou a Polícia Civil e questionou se as duas situações estão relacionadas, mas não houve confirmação.
Por nota, a corporação disse que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Denuncias podem ser feitas de forma anônima, pelo 181.