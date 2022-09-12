Incêndio atinge bar de Cachoeiro um dia após jovem morrer em frente ao local

Por nota, a corporação disse que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Denuncias podem ser feitas de forma anônima, pelo 181.