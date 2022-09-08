Homem de 69 anos é detido por tráfico de drogas em Cachoeiro

Material apreendido pela polícia na casa do homem de 69 anos Crédito: Divulgação \ 9°BPM

Um homem de 69 anos foi detido pelo crime de tráfico de drogas no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira (8) e o idoso foi conduzido à delegacia do município.

Segundo o 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), uma guarnição da polícia, com o apoio da equipe do K-9 (cães), foi até o local informado para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. Dois indivíduos foram abordados, porém não havia nada de ilícito e eles foram liberados.

Logo após, a polícia recebeu informações de que, no endereço citado, havia drogas escondidas em uma casa. Na parte externa da residência, o cão da equipe farejou um odor típico de entorpecentes. Depois, o proprietário da casa foi localizado e a polícia entrou no imóvel.

Durante as buscas, foram encontrados: 396 papelotes de cocaína, 110 pedras de crack, dois pedaços de cocaína (410 gramas), um pedaço de crack (64 gramas), duas balanças de precisão, um relógio, dois aparelhos celulares e R$ 406,30 em espécie.

Entre os materiais localizados pela polícia, estão duas balanças e dois celulares Crédito: Divulgação \ 9°BPM

Segundo a polícia, o homem foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, para as providências cabíveis.