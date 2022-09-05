Suspeito de assaltar motoboy 7h após roubar carro é detido em Cachoeiro

Um homem foi detido na noite deste domingo (4) após assaltar um motoboy no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar flagrou o criminoso levando a moto da vítima e, na fuga, ele bateu em um barranco. Sete horas antes, o suspeito teria roubou um Hyundai Tucson de uma mulher no Centro do município.
Segundo ocorrência da Polícia Militar, o primeiro crime aconteceu por volta das 15h30, próximo à capela do Hospital Santa Casa de Misericórdia, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima, uma mulher que não foi identificada, contou que retornava de um retiro evangélico e estava desembarcado pessoas no local quando foi abordada por um homem branco. Segundo ela, o suspeito – que estava armado e usando luvas e camisa escura – roubou carro dela - um Hyundai Tucson.
Cerca de uma hora depois, o veículo foi localizado por policiais próximo a um campo de futebol no bairro União. A vítima foi ao local com a chave reserva e levou o carro. O veículo estava danificado e cobertores que estavam dentro do automóvel foram roubados.
Cerca de sete horas depois, por volta de 22h, um motoboy teve a moto roubada, segundo a Polícia Militar, pelo mesmo suspeito. A PM informou que policiais faziam patrulhamento no bairro Paraíso quando flagraram o crime. Ao ver a viatura, o crminoso fugiu com o veículo, uma Honda CG, e foi perseguido até a BR 482 – onde caiu em um barranco e acabou detido.
A PM relatou em ocorrência que, antes do acidente, o suspeito jogou na estrada um simulacro de arma de fogo. Além da moto roubada, o celular da vítima foi recuperado. Em uma mochila que estava com o homem havia uma chave e controle de carro da Hyundai. A mulher e o motoboy reconheceram o homem como o autor de ambos assaltos.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se o suspeito foi autuado e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.