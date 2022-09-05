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Crimes

Suspeito de assaltar motoboy 7h após roubar carro é detido em Cachoeiro

Vítimas reconheceram suspeito como autor dos assaltos. Mulher teve carro roubado às 15h30 de domingo (4) e, por volta de 22h do mesmo dia, homem foi flagrado pela PM roubando moto
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 set 2022 às 13:40

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 13:40

Suspeito de roubar motoboy 7 horas após assaltar carro é detido em Cachoeiro
Suspeito de roubar motoboy 7 horas após assaltar carro é detido em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ PM
Um homem foi detido na noite deste domingo (4) após assaltar um motoboy no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar flagrou o criminoso levando a moto da vítima e, na fuga, ele  bateu em um barranco. Sete horas antes, o suspeito teria roubou um Hyundai Tucson de uma mulher no Centro do município.
Segundo ocorrência da Polícia Militar, o primeiro crime aconteceu por volta das 15h30, próximo à capela do Hospital Santa Casa de Misericórdia, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima, uma mulher que não foi identificada, contou que retornava de um retiro evangélico e estava desembarcado pessoas no local quando foi abordada por um homem branco. Segundo ela, o suspeito – que estava armado e usando luvas e camisa escura – roubou carro dela - um Hyundai Tucson.
Cerca de uma hora depois, o veículo foi localizado por policiais próximo a um campo de futebol no bairro União. A vítima foi ao local com a chave reserva e levou o carro. O veículo estava danificado e cobertores que estavam dentro do automóvel foram roubados.
Cerca de sete horas depois, por volta de 22h, um motoboy teve a moto roubada, segundo a Polícia Militar, pelo mesmo suspeito. A PM informou que policiais faziam patrulhamento no bairro Paraíso quando flagraram o crime. Ao ver a viatura, o crminoso fugiu com o veículo, uma Honda CG, e foi perseguido até a BR 482 – onde caiu em um barranco e acabou detido.
A PM relatou em ocorrência que, antes do acidente, o suspeito jogou na estrada um simulacro de arma de fogo. Além da moto roubada, o celular da vítima foi recuperado. Em uma mochila que estava com o homem havia uma chave e controle de carro da Hyundai. A mulher e o motoboy reconheceram o homem como o autor de ambos assaltos.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se o suspeito foi autuado e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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