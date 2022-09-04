Homem apontado como líder de facção criminosa de Vitória é preso no Sul do ES

Wagner Mendes foi preso em uma residência em Divino de São Lourenço Crédito: Polícia Militar

Polícia Militar localizou e prendeu Wagner Mendes, de 38 anos, conhecido como Dedego, na manhã deste domingo (4), em Divino São Lourenço, município do Caparaó capixaba. Ele é apontado pelas autoridades policiais como líder e um dos fundadores da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

O coronel Douglas Caus, comandante-Geral da Polícia Militar , afirmou que Wagner Mendes saiu do sistema penitenciário em uma "saidinha" do Dia das Mães, em maio, e não retornou.

"Ele tinha toda a região de Vila Velha e Cariacica comandada, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, armas e munições. Tinha várias condenações por tráfico de drogas, sequestro, roubo, homicídio, enfim, uma lista imensa de crimes praticados contra a sociedade capixaba", destacou Caus.

O homem estava na zona rural de Divino São Lourenço, estabelecido em uma casa. Após receberem informações sobre o paradeiro dele, os policiais militares efetuaram um cerco à residência. A presença da polícia foi anunciada, e os moradores saíram um a um.

O último a sair foi o foragido da Justiça, que não esboçou reação, sendo encaminhado à Delegacia de Alegre. A unidade atende os municípios do Caparaó no plantão de fim de semana.

Informações colhidas pelos policiais dão conta de que o suspeito estava na região há pelo menos três meses. Durante as buscas, os militares localizam R$ 2 mil, um pino de cocaína e cigarros de maconha.

Consta no portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que o foragido foi condenado a mais de 26 anos de prisão, em regime fechado, pelos crimes de assalto, homicídio e tráfico de entorpecentes.

A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para saber se o indivíduo foi transferido para o sistema penitenciário. O texto será atualizado em caso de resposta enviada pela pasta.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito conduzido à Delegacia Regional de Alegre, assinou um termo circunstanciado de ocorrência (TC) por posse de drogas para consumo próprio e tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio, roubo e tráfico de drogas, expedido pela 4° Vara Criminal de Vila Velha.

"Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, à disposição da Justiça. Os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados", afirmou o texto.