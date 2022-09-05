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São Gabriel da Palha

Pai e filho são presos por aplicar 'golpe das panelas' em idosa no ES

Suspeitos, segundo a Polícia Civil, foram encontrados no município de Manhuaçu, em Minas Gerais. Vítima, de 70 anos, teve um prejuízo de R$ 10 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2022 às 11:32

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 11:32

Delegacia São Gabriel da Palha
Delegacia de São Gabriel da Palha, onde vítima registrou boletim de ocorrência Crédito: Polícia Civil
Pai e filho foram presos por furto qualificado em estelionato na última quinta-feira (1º). Eles são suspeitos de cometerem uma fraude conhecida como “golpe das panelas”, no município de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Uma idosa de 70 anos sofreu um prejuízo de R$ 10 mil. As prisões aconteceram no município de Manhuaçu, no Estado de Minas Gerais.
Segundo a Polícia Civil, a prisão dos suspeitos, de 26 e 54 anos, aconteceu durante operação conjunta com equipes da Polícia Civil do Espírito Santo, Polícia Civil de Minas GeraisPolícia Rodoviária Federal (PRF).
No dia 31 de agosto, os dois suspeitos teriam abordado uma idosa de 70 anos, oferecendo um jogo de panelas, no bairro Santa Cecília, em São Gabriel da Palha. Eles convenceram a senhora a comprar os produtos. A idosa, então, teria entregado o cartão de crédito e o telefone celular dela aos homens, que disseram que iriam adicionar os números de contato deles na agenda telefônica da vítima.
De acordo com a polícia, durante o tempo em que os suspeitos ficaram com o celular da mulher, uma transferência de quase R$ 5 mil foi realizada. Com o cartão da vítima, eles também fizeram um saque numa agência bancária, o que totalizou um prejuízo de mais de R$ 10 mil para a idosa.
Ao perceber que havia caído em um golpe, a vítima registrou um boletim de ocorrência. Os policiais identificaram o veículo dos suspeitos por meio das câmeras posicionadas em alguns pontos de São Gabriel da Palha. Durante as buscas, viram que a dupla passou por Governador Valadares e seguiu para Manhuaçu, ambos os municípios situados em Minas Gerais. A partir daí, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Minas Gerais foram acionadas.
Na última quinta-feira (1º), a PRF abordou pai e filho em Manhuaçu. Eles foram detidos e conduzidos para a delegacia do município mineiro, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado em estelionato. Com os suspeitos, foram encontrados R$ 7,4 mil em dinheiro e cinco máquinas de cartão, que também foram apreendidos e encaminhados à delegacia.

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