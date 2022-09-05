Pai e filho são presos por aplicar 'golpe das panelas' em idosa no ES

No dia 31 de agosto, os dois suspeitos teriam abordado uma idosa de 70 anos, oferecendo um jogo de panelas, no bairro Santa Cecília, em São Gabriel da Palha. Eles convenceram a senhora a comprar os produtos. A idosa, então, teria entregado o cartão de crédito e o telefone celular dela aos homens, que disseram que iriam adicionar os números de contato deles na agenda telefônica da vítima.