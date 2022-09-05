Suspeito de assaltar e ameaçar casal com faca é preso no Centro de Vitória

O indivíduo usou uma faca para ameaçar e roubar o casal. Durante a abordagem da guarda, foi encontrado o celular roubado, em um dos bolsos. Já a faca utilizada no crime estava na cintura do suspeito. Ao ser questionado sobre o dinheiro roubado, ele afirmou que a quantia havia sido usada para pagar uma dívida de drogas.