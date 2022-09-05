Suspeito de assaltar e ameaçar casal com faca é preso no Centro de Vitória

Um homem suspeito de ter assaltado e levado um celular e R$ 200 em dinheiro de um casal foi preso na noite de domingo (4), no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. A prisão foi efetuada por agentes da Guarda Municipal, após ele ter sido reconhecido por uma das vítimas.
O indivíduo usou uma faca para ameaçar e roubar o casal. Durante a abordagem da guarda, foi encontrado o celular roubado, em um dos bolsos. Já a faca utilizada no crime estava na cintura do suspeito. Ao ser questionado sobre o dinheiro roubado, ele afirmou que a quantia havia sido usada para pagar uma dívida de drogas.
Após a abordagem, o suspeito e a vítima foram para a Delegacia Regional de Vitória.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 40 anos, foi autuado em flagrante por roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.