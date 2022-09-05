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Em Parque Jacaraípe

Ex-detento é baleado com quatro tiros perto de campo de futebol na Serra

Crime ocorreu na noite de domingo (4). Polícia acredita que homem tenha sido alvo de uma emboscada
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 set 2022 às 11:52

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 11:52

Campo de Futebol, no bairro Parque Jacaraípe, na Serra
Campo de Futebol, no bairro Parque Jacaraípe, na Serra, onde ex-detento levou tiros Crédito: TV Gazeta
Um ex-detento foi baleado com quatro tiros, na noite de domingo (4), no bairro Parque Jacaraípe, na Serra. O crime aconteceu por volta de 22h40, perto de um campo de futebol, e a Polícia Militar reforçou a segurança na região. A autoria dos disparos é investigada pela Polícia Civil e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
A vítima dos disparos contou aos policiais militares que saiu da prisão recentemente, por meio de um alvará de soltura, e tinha ido à região comprar drogas, quando foi atacado por dois homens que já saíram do meio do mato atirando.
Os tiros atingiram perna, barriga, braço e nádegas da vítima, que saiu correndo e caiu na rua que fica ao lado do campo. Ele foi socorrido por policiais militares e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Castelândia, sendo depois transferido para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.
A vítima disse ainda que reconheceu um dos atiradores, que seria ligado a uma facção criminosa do Bairro da Penha, em Vitória.
No chão, ficaram várias cápsulas de dois tipos de calibres espalhadas, o que indica que criminosos usaram duas armas diferentes. A polícia acredita que o ex-detento tenha sido alvo de uma emboscada.
De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça, o homem esteve preso entre agosto e setembro de 2020 pelo crime de tráfico de drogas. Porém, no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consta que o processo segue em andamento, com audiência marcada para outubro.

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