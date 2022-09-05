Ex-detento é baleado com quatro tiros perto de campo de futebol na Serra

Campo de Futebol, no bairro Parque Jacaraípe, na Serra, onde ex-detento levou tiros Crédito: TV Gazeta

Um ex-detento foi baleado com quatro tiros, na noite de domingo (4), no bairro Parque Jacaraípe, na Serra . O crime aconteceu por volta de 22h40, perto de um campo de futebol, e a Polícia Militar reforçou a segurança na região. A autoria dos disparos é investigada pela Polícia Civil e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A vítima dos disparos contou aos policiais militares que saiu da prisão recentemente, por meio de um alvará de soltura, e tinha ido à região comprar drogas, quando foi atacado por dois homens que já saíram do meio do mato atirando.

Os tiros atingiram perna, barriga, braço e nádegas da vítima, que saiu correndo e caiu na rua que fica ao lado do campo. Ele foi socorrido por policiais militares e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Castelândia, sendo depois transferido para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.

A vítima disse ainda que reconheceu um dos atiradores, que seria ligado a uma facção criminosa do Bairro da Penha, em Vitória.

No chão, ficaram várias cápsulas de dois tipos de calibres espalhadas, o que indica que criminosos usaram duas armas diferentes. A polícia acredita que o ex-detento tenha sido alvo de uma emboscada.