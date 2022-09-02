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Crimes

Casal é preso por golpe do cão de raça e pornografia infantil em Cachoeiro

Criminosos anunciavam cães supostamente de raça por até R$ 2 mil, mas animais eram sem raça definida. Nos celulares dos suspeitos, polícia encontrou pornografia infantil
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

02 set 2022 às 18:26

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 18:26

Um casal foi preso, nesta sexta-feira (2), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, suspeito de cometer golpes vendendo cães de raça em anúncios em redes sociais, mas animais não tinham raça definida – vira-lata. O homem de 35 anos foi preso no Centro, já a prisão da mulher de 37 anos ocorreu no bairro Gilson Carone. Nos celulares dos suspeitos, a Polícia Civil encontrou pornografia infantil.
Pornografia infantil é encontrada em celular de casal preso por golpes do cachorro falso em Cachoeiro
Homem foi preso quando tentava vender dois cães para uma vítima, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | PCES-Deic
Casal é preso por golpe do cão de raça e pornografia infantil em Cachoeiro
Segundo a Polícia Civil, o Departamento Especializado em Investigações de Crimes Patrimoniais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim recebeu, nos últimos dias, registros de ocorrências de vítimas do casal, normalmente mulheres.
Aos policiais, as vítimas reataram que, por meio de redes sociais, viam anúncios de filhotes de cães à venda, supostamente de raças que possuem valores elevados, mas que, na verdade, tratavam-se de cães de raça não definida (RND), ou vira-lata, "mas que eram vendidos por valores consideráveis”, informou a Polícia Civil.
O repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, apurou com a Polícia Civil que o preço da venda dos animais dependia da raça e variava de R$ 300 a R$ 2 mil. Entre as raças divulgadas, estavam shih-tzu e pinscher.

SOBRE A PRISÃO

Após início das investigações, a Polícia Civil conseguiu prender o homem na manhã desta sexta-feira (2), na Avenida Beira Rio, no Centro de Cachoeiro, quando ele negociava a venda de mais um dos filhotes como se fosse cão de raça.
De acordo com a Polícia Civil, o filhote que estava com o homem foi levado a uma clínica veterinária, onde foi constatado que, além do animal se tratar de um cão sem raça definida, ele apresentava verminose e déficit alimentar, sendo um indício de que sofria maus-tratos. A corporação disse que o cão ficará aos cuidados de uma organização não-governamental (ONG) voltada aos direitos dos animais.
Casal é preso por aplicar golpes do cachorro falso em Cachoeiro
Cãozinho encontrado com um dos suspeitos ficará aos cuidados de organização não-governamental (ONG) Crédito: Divulgação | PCES-Deic
Não há informações sobre o total de vítimas que caíram no golpe, mas, segundo apuração da reportagem, pelo menos três pessoas já procuraram a polícia.
Segundo testemunhas, o homem participava de grupos em que ocorriam doações de animais. Ele se passava por uma pessoa interessada em adotar e pegava os cachorros para vender. Segundo a Polícia Civil, os criminosos usavam uma imagem de uma mulher bonita, retirada da internet, para transmitir credibilidade nas vendas dos filhotes.

Polícia Civil prende casal acusado de golpes do cachorro falso em Cachoeiro

PORNOGRAFIA INFANTIL

Titular do Deic de Cachoeiro, o delegado Rafael Amaral disse que, durante o interrogatório do casal, investigadores se surpreenderam ao encontrarem material com pornografia infantil, de crianças praticando sexo, nos celulares dos suspeitos.
"Enquanto interrogávamos os suspeitos, os investigadores viram que havia pornografia infantil nos celulares dos conduzidos. Todos nós ficamos surpresos, pois, até o momento, pensávamos que apenas o crime de estelionato havia sido cometido"
Rafael Amaral - Delegado titular da Deic de Cachoeiro
Os dois suspeitos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, onde foram autuados por tentativa de estelionato e transmissão e armazenamento de pornografia infantil.

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