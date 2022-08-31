Suspeitos que fizeram família refém em assalto são presos em Cachoeiro

Dois homens envolvidos no assalto no qual uma família foi refém de criminosos na localidade de Gruta, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 24 de junho, foram presos nesta quarta-feira (31), no bairro Bela Vista. As prisões foram decorrentes de uma operação policial que acabou prendendo outras cinco pessoas no município.
No dia 13 de julho, os dois suspeitos haviam sido identificados pela Polícia Civil durante uma operação policial no bairro Alto Bela Vista, em Cachoeiro. Eles confessaram a autoria o crime, porém, de acordo com a polícia, mesmo com a confissão, os dois foram liberados, pois não existiam mandados de prisão contra a dupla. Com eles, foram recuperados quatro cheques roubados da família.
Contudo, nesta quarta-feira (23), a ação realizada pelo Departamento de Investigações Contra Crimes Patrimoniais (Deic), deflagrou a Operação Caminhos do Campo para dar cumprimento a mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário.
O delegado titular do Deic, Dr. Rafael Amaral explicou que essa foi a segunda fase de diligências, já que na primeira o Judiciário não havia expedido os mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos. Com a intensificação das investigações e de coleta de provas, a Polícia Civil obteve a autorização judicial para prender os envolvidos.
O CRIME
O crime aconteceu no dia 24 de junho após dois criminosos armados invadirem uma propriedade rural por volta das 3h40 da madrugada. No local, um casal e a filha foram feitos reféns, e uma caminhonete, joias e dinheiro foram levados pelos suspeitos.
Na época, o dono da propriedade contou à Polícia Militar que os homens invadiram a propriedade enquanto ele estava chegando ao curral, para tirar leite das vacas. Ele relata que foi agredido com uma coronhada na cabeça e arrastado até a residência. Além dele, a filha e a esposa também foram agredidas com uma coronhada no pescoço.
A família foi trancada em um quarto enquanto a residência era vasculhada. Os bandidos encontraram uma garrucha, calibre .22 de herança familiar. Segundo a vítima, a arma nunca foi utilizada e era guardada apenas como objeto de decoração, de grande valor familiar e emocional.
Além de levarem a garrucha, os homens roubaram R$ 1,7 mil, três celulares, uma aliança de ouro, uma caminhonete Chevrolet S10 de cor branca, documentos pessoais de todas as vítimas e outros objetos.
No dia 25 de junho, a caminhonete Chevrolet S10 que havia sido levada pelos homens armados foi localizada em Marataízes. O veículo foi localizado pela Guarda Civil Municipal de Marataízes, no bairro Cidade Nova. Segundo o secretário de segurança do município, Anderson Gouveia, o videomonitoramento da cidade avistou a placa do carro roubado e acionou as viaturas da guarda. Os agentes se mobilizaram para cercar o veículo.
Porém, segundo Gouveia, ao perceber a situação, o motorista abandonou o veículo, com as chaves na ignição e fugiu, não sendo localizado naquele momento.
PRISÕES
De acordo com as informações da Polícia Civil, os dois suspeitos foram surpreendidos na casa deles pela polícia na manhã desta quarta (31). Em seguida foram presos e levados ao Plantão da 7º Delegacia Regional de Cachoeiro para, posteriormente, serem encaminhados à Unidade de Custódia Provisória deste município (CDP). Já os outros cinco criminosos foram presos nos bairros Aeroporto, Vila Rica, Bela Vista e Jardim Itapemirim.
O Deic informou que trata-se de acusados de crimes como: roubo à mão armada, furto qualificado, crimes de violência contra mulher, falsificação de medicamentos e estupro, além de dois fugitivo do Sistema Prisional (Presídio de Vila Velha), onde cumpriam pena por crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
Segundo a polícia, todos os conduzidos foram entregues ao Plantão da Polícia Civil, para posterior remoção aos respectivos presídios.
Setes pessoas foram presas em operação policial em Cachoeiro de Itapemirim
OPERAÇÃO CAMINHOS DO CAMPO
A polícia explicou o significado do nome da operação. Segundo a corporação, O governo do Estado, com o intuito de dar mais proteção aos produtores rurais do Estado, criou o Núcleo de Repressão aos Crimes Rurais (NRCR), que aspira a solução de crimes, para identificação e consequente responsabilização dos responsáveis pelos atos.
“Em decorrência disso, o Deic intensificou os trabalhos investigativos no meio rural, desvendando mais um dos delitos, sempre visando uma melhor qualidade de vida aos moradores do campo”, completou.