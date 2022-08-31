Suspeitos que fizeram família refém em assalto são presos em Cachoeiro

A Polícia Civil realizou a prisão dos dois homens envolvidos no assalto que fez uma família refém na localidade de Gruta, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação \ Deic

Contudo, nesta quarta-feira (23), a ação realizada pelo Departamento de Investigações Contra Crimes Patrimoniais (Deic), deflagrou a Operação Caminhos do Campo para dar cumprimento a mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário.

O delegado titular do Deic, Dr. Rafael Amaral explicou que essa foi a segunda fase de diligências, já que na primeira o Judiciário não havia expedido os mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos. Com a intensificação das investigações e de coleta de provas, a Polícia Civil obteve a autorização judicial para prender os envolvidos.

O CRIME

O crime aconteceu no dia 24 de junho após dois criminosos armados invadirem uma propriedade rural por volta das 3h40 da madrugada. No local, um casal e a filha foram feitos reféns, e uma caminhonete, joias e dinheiro foram levados pelos suspeitos.

Na época, o dono da propriedade contou à Polícia Militar que os homens invadiram a propriedade enquanto ele estava chegando ao curral, para tirar leite das vacas. Ele relata que foi agredido com uma coronhada na cabeça e arrastado até a residência. Além dele, a filha e a esposa também foram agredidas com uma coronhada no pescoço.

A família foi trancada em um quarto enquanto a residência era vasculhada. Os bandidos encontraram uma garrucha, calibre .22 de herança familiar. Segundo a vítima, a arma nunca foi utilizada e era guardada apenas como objeto de decoração, de grande valor familiar e emocional.

Além de levarem a garrucha, os homens roubaram R$ 1,7 mil, três celulares, uma aliança de ouro, uma caminhonete Chevrolet S10 de cor branca, documentos pessoais de todas as vítimas e outros objetos.

Porém, segundo Gouveia, ao perceber a situação, o motorista abandonou o veículo, com as chaves na ignição e fugiu, não sendo localizado naquele momento.

PRISÕES

De acordo com as informações da Polícia Civil, os dois suspeitos foram surpreendidos na casa deles pela polícia na manhã desta quarta (31). Em seguida foram presos e levados ao Plantão da 7º Delegacia Regional de Cachoeiro para, posteriormente, serem encaminhados à Unidade de Custódia Provisória deste município (CDP). Já os outros cinco criminosos foram presos nos bairros Aeroporto, Vila Rica, Bela Vista e Jardim Itapemirim.

O Deic informou que trata-se de acusados de crimes como: roubo à mão armada, furto qualificado, crimes de violência contra mulher, falsificação de medicamentos e estupro, além de dois fugitivo do Sistema Prisional (Presídio de Vila Velha), onde cumpriam pena por crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a polícia, todos os conduzidos foram entregues ao Plantão da Polícia Civil, para posterior remoção aos respectivos presídios.

Setes pessoas foram presas em operação policial em Cachoeiro de Itapemirim

OPERAÇÃO CAMINHOS DO CAMPO

A polícia explicou o significado do nome da operação. Segundo a corporação, O governo do Estado, com o intuito de dar mais proteção aos produtores rurais do Estado, criou o Núcleo de Repressão aos Crimes Rurais (NRCR), que aspira a solução de crimes, para identificação e consequente responsabilização dos responsáveis pelos atos.