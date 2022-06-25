Suspeito abandona caminhonete roubada em assalto em Cachoeiro

A caminhonete Chevrolet S10 que havia sido levada por dois homens armados em um assalto na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim foi localizada em Marataízes, na noite desta sexta-feira (25). Para roubar o veículo, uma dupla armada rendeu e agrediu uma família, na localidade de Gruta.
O veículo foi localizado pela Guarda Civil Municipal de Marataízes, no bairro Cidade Nova. Segundo o secretário de segurança do município, Anderson Gouveia, o videomonitoramento da cidade avistou a placa do carro roubado e acionou as viaturas da guarda. Os agentes se mobilizaram para cercar o veículo.
Porém, segundo Gouveia, ao perceber a situação, o motorista abandonou o veículo, com as chaves na ignição e fugiu. Ele não foi localizado pelos agentes e a Polícia Civil foi acionada.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o veículo seria periciado e devolvido à família, mas a informação é de que somente na segunda-feira (27) as questões poderiam ser respondidas. O motivo, explicou a corporação, é que dependem do expediente administrativo do cartório da delegacia, em dias úteis.
O CRIME
Um casal e a filha foram feitos reféns durante a madrugada de sexta-feira (24), por dois bandidos armados, que invadiram a propriedade. Uma caminhonete, joias e dinheiro foram levados pelos suspeitos.
O dono da propriedade contou para a Polícia Militar que os homens invadiram a propriedade enquanto ele estava chegando no curral, para tirar leite das vacas. Ele relata que foi agredido com uma coronhada na cabeça e arrastado até a residência.
Na casa, estava a esposa e filha dele, que também foi agredida com uma coronhada no pescoço. Todos foram trancados em um quarto enquanto a residência era vasculhada. Além de levarem a garrucha, os homens roubaram R$ 1,7 mil, três celulares, uma aliança de ouro, uma caminhonete Chevrolet S10, documentos pessoais de todas as vítimas e outros objetos.