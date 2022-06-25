Suspeito abandona caminhonete roubada em assalto em Cachoeiro

Caminhonete levada em assalto em Cachoeiro é encontrada em Marataízes Crédito: Reprodução/ Guarda Municipal de Marataízes

A caminhonete Chevrolet S10 que havia sido levada por dois homens armados em um assalto na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim foi localizada em Marataízes , na noite desta sexta-feira (25). Para roubar o veículo, uma dupla armada rendeu e agrediu uma família, na localidade de Gruta.

O veículo foi localizado pela Guarda Civil Municipal de Marataízes, no bairro Cidade Nova. Segundo o secretário de segurança do município, Anderson Gouveia, o videomonitoramento da cidade avistou a placa do carro roubado e acionou as viaturas da guarda. Os agentes se mobilizaram para cercar o veículo.

Porém, segundo Gouveia, ao perceber a situação, o motorista abandonou o veículo, com as chaves na ignição e fugiu. Ele não foi localizado pelos agentes e a Polícia Civil foi acionada.

A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o veículo seria periciado e devolvido à família, mas a informação é de que somente na segunda-feira (27) as questões poderiam ser respondidas. O motivo, explicou a corporação, é que dependem do expediente administrativo do cartório da delegacia, em dias úteis.

O CRIME

O dono da propriedade contou para a Polícia Militar que os homens invadiram a propriedade enquanto ele estava chegando no curral, para tirar leite das vacas. Ele relata que foi agredido com uma coronhada na cabeça e arrastado até a residência.