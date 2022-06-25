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Em Marataízes

Suspeito abandona caminhonete roubada em assalto em Cachoeiro

Chevrolet S10 que havia sido levada por dois homens armados em um assalto na zona rural de Cachoeiro foi localizada em Marataízes, na noite desta sexta-feira (25). Motorista fugiu

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 14:28

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jun 2022 às 14:28
Caminhonete levada em assalto em Cachoeiro é encontrada em Marataízes
Caminhonete levada em assalto em Cachoeiro é encontrada em Marataízes Crédito: Reprodução/ Guarda Municipal de Marataízes
A caminhonete Chevrolet S10 que havia sido levada por dois homens armados em um assalto na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim foi localizada em Marataízes, na noite desta sexta-feira (25). Para roubar o veículo, uma dupla armada rendeu e agrediu uma família, na localidade de Gruta.

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O veículo foi localizado pela Guarda Civil Municipal de Marataízes, no bairro Cidade Nova. Segundo o secretário de segurança do município, Anderson Gouveia, o videomonitoramento da cidade avistou a placa do carro roubado e acionou as viaturas da guarda. Os agentes se mobilizaram para cercar o veículo.
Porém, segundo Gouveia, ao perceber a situação, o motorista abandonou o veículo, com as chaves na ignição e fugiu. Ele não foi localizado pelos agentes e a Polícia Civil foi acionada.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o veículo seria periciado e devolvido à família, mas a informação é de que somente na segunda-feira (27) as questões poderiam ser respondidas. O motivo, explicou a corporação, é que dependem do expediente administrativo do cartório da delegacia, em dias úteis.

O CRIME

Um casal e a filha foram feitos reféns durante a madrugada de sexta-feira (24), por dois bandidos armados, que invadiram a propriedade. Uma caminhonete, joias e dinheiro foram levados pelos suspeitos.
O dono da propriedade contou para a Polícia Militar que os homens invadiram a propriedade enquanto ele estava chegando no curral, para tirar leite das vacas. Ele relata que foi agredido com uma coronhada na cabeça e arrastado até a residência.
Na casa, estava a esposa e filha dele, que também foi agredida com uma coronhada no pescoço. Todos foram trancados em um quarto enquanto a residência era vasculhada. Além de levarem a garrucha, os homens roubaram R$ 1,7 mil, três celulares, uma aliança de ouro, uma caminhonete Chevrolet S10, documentos pessoais de todas as vítimas e outros objetos.

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