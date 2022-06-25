Homem é morto e outro é ferido por atirador dentro de carro em Anchieta

Homem é morto em Anchieta Crédito: Leitor| A Gazeta

Um homem, que não teve a identidade informada pela Polícia Militar , foi morto a tiros no meio de uma rua, na manhã deste sábado (25) no bairro Parati, em Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo . Ele estava com outro rapaz quando foram alvejados por disparos que vieram de um ocupante de um carro que passou no local. Ninguém foi preso.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime foi registrado pela manhã. Um dos baleados morreu no local, em frente a uma casa. Quando os militares chegaram, a segunda vítima havia sido socorrida para o Pronto Atendimento do município.

Na unidade de saúde, os policiais fizeram contato com a vítima socorrida, que disse que ele e o outro rapaz voltavam de festividades do bairro Recanto do Sol, em Anchieta. Um carro passou e um ocupante atirou contra eles. Ele não soube dizer qual veículo era e para onde o atirador fugiu.

Sobre o crime, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso seguirá sob investigação da delegacia de Anchieta e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para passar por necrópsia e, posteriormente, ser liberado para os familiares.