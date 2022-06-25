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Violência

Homem é morto e outro é ferido por atirador dentro de carro em Anchieta

Eles voltavam de uma festa quando foram alvejados. Crime aconteceu no meio da rua do bairro Parati, na manhã deste sábado (25)

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 13:31

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jun 2022 às 13:31
Homem é morto em Anchieta
Homem é morto em Anchieta Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem, que não teve a identidade informada pela Polícia Militar, foi morto a tiros no meio de uma rua, na manhã deste sábado (25) no bairro Parati, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Ele estava com outro rapaz quando foram alvejados por disparos que vieram de um ocupante de um carro que passou no local. Ninguém foi preso.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime foi registrado pela manhã. Um dos baleados morreu no local, em frente a uma casa. Quando os militares chegaram, a segunda vítima havia sido socorrida para o Pronto Atendimento do município.
Na unidade de saúde, os policiais fizeram contato com a vítima socorrida, que disse que ele e o outro rapaz voltavam de festividades do bairro Recanto do Sol, em Anchieta. Um carro passou e um ocupante atirou contra eles. Ele não soube dizer qual veículo era e para onde o atirador fugiu.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso seguirá sob investigação da delegacia de Anchieta e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para passar por necrópsia e, posteriormente, ser liberado para os familiares.
A corporação ressalta que denúncias podem ajudar na investigação e podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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