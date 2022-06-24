Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Andavam de moto

Irmão morre e o outro fica ferido após serem baleados em Cariacica

O adolescente Kauã Moura Moraes, de 17 anos, não resistiu e morreu. O irmão dele, Diovani Moura Moraes, de 23 anos, foi levado para o hospital

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2022 às 12:02
Da esquerda para a direita, os irmãos Diovani Moura Moraes, de 23 anos, e Kauã Moura Mores, de 17 anos.
Da esquerda para a direita, os irmãos Diovani Moura Moraes, de 23 anos, e Kauã Moura Mores, de 17 anos. Crédito: Reprodução/Facebook
Dois irmãos foram baleados enquanto andavam de moto na noite desta quinta-feira (23) em Cariacica. Um deles morreu e o outro ficou ferido.
Kauã Moura Moraes, de 17 anos, e Diovani Mora Moraes, de 23 anos, estavam cada um em uma moto e passavam pela Rua dos Jornalistas, no Bairro Operário, quando foram atingidos.
Kauã não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com populares, o adolescente trabalhava em uma farmácia da região. Já Diovani foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência. Ele era motoboy, segundo amigos que conversaram com a reportagem.
Moradores do bairro Operário disseram que os dois irmãos eram trabalhadores, mas ninguém quis gravar entrevista.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

Veja Também

Pedestre morre atropelado por moto na BR 262, em Venda Nova

Médica veterinária do ES é perseguida e morta a tiros na Bahia

Professora autuada por injúria racial é afastada de faculdade no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Grande Vitória Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault estreia nova temporada do Saia Justa
Imagem de destaque
Café da manhã de domingo: 3 receitas práticas e deliciosas
Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados