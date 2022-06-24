Irmão morre e o outro fica ferido após serem baleados em Cariacica

Dois irmãos foram baleados enquanto andavam de moto na noite desta quinta-feira (23) em Cariacica. Um deles morreu e o outro ficou ferido.
Kauã Moura Moraes, de 17 anos, e Diovani Mora Moraes, de 23 anos, estavam cada um em uma moto e passavam pela Rua dos Jornalistas, no Bairro Operário, quando foram atingidos.
Kauã não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com populares, o adolescente trabalhava em uma farmácia da região. Já Diovani foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência. Ele era motoboy, segundo amigos que conversaram com a reportagem.
Moradores do bairro Operário disseram que os dois irmãos eram trabalhadores, mas ninguém quis gravar entrevista.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.