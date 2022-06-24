Pedestre morre atropelado por moto na BR 262, em Venda Nova

Um pedestre de 47 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite dessa quinta-feira (23) em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado na BR 262, às 18h45.
A batida foi no km 107,3 da rodovia federal. A PRF informou que a moto Honda CG150 seguia pela rodovia quando atropelou o pedestre que atravessava fora da faixa de pedestres. O piloto, segundo o registro policial, também foi projetado para o chão na batida.
O motociclista sofreu lesões graves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Já o pedestre, não resistiu. Os nomes das vítimas não foram informados pela PRF.
Segundo a perícia da Polícia Civil, o corpo do pedestre foi recolhido pela funerária e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não há registro de conduzidos à delegacia de plantão.