Vídeo: caminhonete cruza pista e atinge moto em Cachoeiro

Um acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (23) na Avenida Mauro Miranda Madureira, na altura do bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista de uma caminhonete fez uma conversão na pista e atingiu o motociclista e o garupa, que são arremessados ao chão.
A via é uma das mais importantes no município. O acidente aconteceu por volta das 7h30 e foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver que a caminhonete tenta cruzar a pista, e nesse momento, um carro parou para a caminhonete cruzar a via. Logo em seguida, a moto segue caminho e acaba atingida.
Motoristas que passaram pelo local contaram que o trânsito ficou lento com a batida por cerca de uma hora. Apesar da queda das duas pessoas, a Polícia Militar informou que não houve vítimas e, por este motivo, a ocorrência não foi atendida no local pelos militares.