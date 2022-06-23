Sul do ES

Vídeo: caminhonete cruza pista e atinge moto em Cachoeiro

Acidente aconteceu na Avenida Mauro Miranda Madureira, uma das mais importantes no município; batida foi registrada por uma câmera de segurança

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 13:03

Beatriz Caliman

Um acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (23) na Avenida Mauro Miranda Madureira, na altura do bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista de uma caminhonete fez uma conversão na pista e atingiu o motociclista e o garupa, que são arremessados ao chão.
A via é uma das mais importantes no município. O acidente aconteceu por volta das 7h30 e foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver que a caminhonete tenta cruzar a pista, e nesse momento, um carro parou para a caminhonete cruzar a via. Logo em seguida, a moto segue caminho e acaba atingida.
Motoristas que passaram pelo local contaram que o trânsito ficou lento com a batida por cerca de uma hora. Apesar da queda das duas pessoas, a Polícia Militar informou que não houve vítimas e, por este motivo, a ocorrência não foi atendida no local pelos militares.

Veja Também

Dupla que falsificava CNH's e identidade para criminosos é presa em Vila Velha

Acidente entre dois caminhões interdita BR 259, em João Neiva

Vídeo: acessos para ciclovia na Terceira Ponte em Vitória são definidos

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

