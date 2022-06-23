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Vídeo: acessos para ciclovia na Terceira Ponte em Vitória são definidos

Ciclovia da Vida será conectada à existente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Com base na planta fornecida pelo governo do ES, A Gazeta preparou um vídeo para explicar como serão esses acessos

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 10:42

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 jun 2022 às 10:42
O governo do Estado definiu como devem ser os acessos à Ciclovia da Vida no lado de Vitória. A planta do projeto obtida por A Gazeta mostra que as faixas destinadas aos ciclistas serão conectadas às da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. (Confira no vídeo acima)
Na planta é possível ver que a faixa da ciclovia sentido Vila Velha a Vitória (traçado pontilhado no desenho) descerá na Rua Tenente Mário Francisco Brito, onde está o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. O ciclista fará a curva e passará por baixo da Terceira Ponte para acessar a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.
Já o ciclista que vai de Vitória a Vila Velha sai da ciclovia localizada na Avenida Capitão João Brandão, próximo do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), sobe até o nível da Terceira Ponte e segue no sentido da cidade canela-verde.
Os dois sentidos da ciclovia se conectam na Avenida Capitão João Brandão, passam pela faixa de pedestres em direção à calçada do TRT. A partir daí, atravessam Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, onde se conectam com a ciclovia existente.
Em função da instalação da ciclovia, o projeto prevê o alargamento das calçadas da Rua Tenente Mário Francisco Brito e da Avenida Capitão João Brandão. 
A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) ressaltou que, como a planta está em fase de aprovação, ainda pode sofrer alguns ajustes. A pasta já enviou a documentação para a Prefeitura de Vitória.
O executivo Municipal, por sua vez, já recebeu a proposta e informou que trabalha com o governo do Estado no projeto apresentado.
“A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) informa que recebeu da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) uma proposta para o acesso à ciclovia e que as equipes técnicas da Prefeitura de Vitória e do Governo do Estado estão trabalhando nessa proposta”, destacou.
Começam obras da construção do Mirante da Ciclovia da Vida
Começam obras da construção do Mirante da Ciclovia da Vida Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)

MIRANTES

Nesta semana, como noticiado por A Gazeta, o mirante da Ciclovia da Vida começou a ser construído. É uma fase importante da obra, visto que está localizado no vão central da Terceira Ponte. Com um investimento de R$ 127 milhões, a  promessa do Estado é finalizar as intervenções até maio de 2023.
Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as vigas começaram a ser fixadas na semana passada. A maior delas tem 11 metros de comprimento.
O mirante no vão central terá a largura de seis metros, o dobro da largura da ciclovia, e será instalado nos dois sentidos da via. A expectativa do Estado é oferecer um atrativo turístico a quem faz a travessia no local de bicicleta.

O LADO DE VILA VELHA

Em maio, a reportagem mostrou que, no lado canela-verde, o acesso à Ciclovia da Vida será por baixo da Terceira Ponte e as pistas destinadas exclusivamente aos ciclistas serão conectadas diretamente à ciclovia da Avenida Champagnat, que chega até a orla da Praia da Costa, sem a necessidade de intervenções adicionais nas ruas.
Arte: Felipe Damasceno

Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, de Vitória a Vila Velha

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