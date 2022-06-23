Vídeo: acessos para ciclovia na Terceira Ponte em Vitória são definidos

A Gazeta mostra que as faixas destinadas aos ciclistas serão conectadas às da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. (Confira no vídeo acima) governo do Estado definiu como devem ser os acessos à Ciclovia da Vida no lado de Vitória . A planta do projeto obtida pormostra que as faixas destinadas aos ciclistas serão conectadas às da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. (

Na planta é possível ver que a faixa da ciclovia sentido Vila Velha a Vitória (traçado pontilhado no desenho) descerá na Rua Tenente Mário Francisco Brito, onde está o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. O ciclista fará a curva e passará por baixo da Terceira Ponte para acessar a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.

Os dois sentidos da ciclovia se conectam na Avenida Capitão João Brandão, passam pela faixa de pedestres em direção à calçada do TRT. A partir daí, atravessam Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, onde se conectam com a ciclovia existente.

Em função da instalação da ciclovia, o projeto prevê o alargamento das calçadas da Rua Tenente Mário Francisco Brito e da Avenida Capitão João Brandão.

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) ressaltou que, como a planta está em fase de aprovação, ainda pode sofrer alguns ajustes. A pasta já enviou a documentação para a Prefeitura de Vitória

O executivo Municipal, por sua vez, já recebeu a proposta e informou que trabalha com o governo do Estado no projeto apresentado.

“A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) informa que recebeu da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) uma proposta para o acesso à ciclovia e que as equipes técnicas da Prefeitura de Vitória e do Governo do Estado estão trabalhando nessa proposta”, destacou.

Começam obras da construção do Mirante da Ciclovia da Vida Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)

MIRANTES

A Gazeta, o mirante da Ciclovia da Vida começou a ser construído. É uma fase importante da obra, Nesta semana, como noticiado por, o mirante da Ciclovia da Vida começou a ser construído. É uma fase importante da obra, visto que está localizado no vão central da Terceira Ponte . Com um investimento de R$ 127 milhões, a promessa do Estado é finalizar as intervenções até maio de 2023.

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as vigas começaram a ser fixadas na semana passada. A maior delas tem 11 metros de comprimento.

O mirante no vão central terá a largura de seis metros, o dobro da largura da ciclovia, e será instalado nos dois sentidos da via. A expectativa do Estado é oferecer um atrativo turístico a quem faz a travessia no local de bicicleta.

O LADO DE VILA VELHA

Em maio, a reportagem mostrou que, no lado canela-verde, o acesso à Ciclovia da Vida será por baixo da Terceira Ponte e as pistas destinadas exclusivamente aos ciclistas serão conectadas diretamente à ciclovia da Avenida Champagnat , que chega até a orla da Praia da Costa, sem a necessidade de intervenções adicionais nas ruas.

Arte: Felipe Damasceno