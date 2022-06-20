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Mirante de ciclovia na Terceira Ponte começa a ser construído

Ideia do governo do Estado é a criação de um atrativo turístico nos dois lados da Ciclovia da Vida, que está em obras na Terceira Ponte

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 08:53

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 jun 2022 às 08:53
Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, de Vitória a Vila Velha
Projeção de como deve ficar um dos mirantes da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
governo do Estado iniciou a construção do mirante da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte. O novo cartão-postal dos capixabas fica no vão central da estrutura viária que liga as cidades de Vitória e Vila Velha.
Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as vigas começaram a ser fixadas na noite da última terça-feira (14). A maior delas tem 11 metros de comprimento. 
O mirante no vão central terá a largura de seis metros, o dobro da largura da ciclovia, e será instalado nos dois sentidos da via. A expectativa do Estado é oferecer um atrativo turístico a quem faz a travessia no local de bicicleta.
Mirante de ciclovia na Terceira Ponte começa a ser construído Crédito: Semobi

O PROJETO

O projeto da Ciclovia da Vida e ampliação da Terceira Ponte está sendo executado pelo governo do Estado, por meio da Semobi, com prazo de conclusão até maio de 2023. As obras foram contratadas pelo valor de R$ 127 milhões e tem como responsável o Consórcio Ferreira Guedes Metalvix.
Além da construção da Ciclovia da Vida, está prevista a instalação de uma estrutura metálica anexada nas laterais da ponte, fazendo a barreira de proteção ao suicídio. Essa grade será antiescalada e terá altura de 3 metros. Segundo a Semobi, a capacidade de trânsito da ponte também será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.
Para a inclusão das novas faixas, as pistas existentes ficarão mais estreitas e as proteções laterais e central também serão estreitadas. As pistas laterais serão de uso exclusivo de transporte coletivo e passarão a ter 3,10 metros cada. Já as pistas no meio serão para automóveis e terão 2,80 metros cada. A Semobi destaca que a simulação do projeto mostrou eficiência e melhoria do trânsito em todos os horários.
A instalação de uma barreira de proteção na Terceira Ponte vem sendo debatida e reivindicada pela sociedade capixaba, sobretudo nos últimos anos. Outra reivindicação antiga era a inclusão de uma ciclovia para que a travessia entre os municípios de Vitória e Vila Velha também pudesse ser realizada por ciclistas.

Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, de Vitória a Vila Velha

Mirante de ciclovia na Terceira Ponte começa a ser construído

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