Altura da ciclovia na 3ª Ponte limita veículos em rua de Vila Velha

A Gazeta reclamam que essa proximidade pode causar acidentes na região. Motoristas que passam embaixo da Terceira Ponte , na região da Praia da Costa , em Vila Velha , vão ter que redobrar o cuidado devido à instalação da ciclovia. A altura do asfalto em relação à ponte, que antes era de 4,90 metros, passou para 4,50 em um dos trechos da estrutura. Leitores dereclamam que essa proximidade pode causar acidentes na região.

Moradores da região da Praia da Costa, em Vila Velha, reclamam que nova altura da ciclovia pode provocar acidentes. Crédito: Paulo Sergio de Bortoli/Reprodução

No início de maio, o morador do bairro e também engenheiro mecânico Paulo Sergio de Bortoli registrou alguns flagrantes na rua Henrique Moscoso. De acordo com ele, a estrutura metálica anexada à ponte está muito próxima do nível do chão.

"Visualmente, ficou muito baixo. Um caminhão atravessando ali, como aqueles mini trios de crianças, vai passar encostando. É um risco para as pessoas tanto em questão de colisão, pois pode travar todo o trânsito ou até arrancar aquela estrutura, quanto dos ciclistas lá no alto, que podem se machucar", defendeu.

Ele também reclamou da falta de uma maior sinalização, já que, conforme alega, os motoristas só conseguem enxergar a altura máxima permitida quando estão praticamente embaixo da estrutura, sem chance de retornar.

"O tamanho da fonte deve ser suficiente para que o motorista tenha tempo e distância suficiente para fazer a leitura e tomar decisão prévia ao passar embaixo da ciclovia. A sinalização referente à altura máxima do veículo deve ser adequada quanto ao tamanho da placa de advertência", destacou.

Sinalização da altura da ciclovia da Terceira Ponte, em Vila Velha, em um dos pontos do bairro Praia da Costa. Crédito: Paulo Sergio de Bortoli/Reprodução

Segundo o arquiteto Tarcísio Bahia, apesar de realmente haver a possibilidade de acidentes no local, elas acabariam sendo de menor complexidade, como um veículo acabar entalado embaixo da ciclovia.

"Pela estrutura, o caminhão não vai sair derrubando ninguém lá em cima, especialmente se ela tiver sido feita de acordo com normas técnicas. Com certeza um engenheiro calculou esse projeto de forma bem meticulosa. Mas um veículo se prender ali e parar o trânsito também não é nada bom", afirma.

RESPOSTA DA SEMOBI

Procurada para comentar sobre o assunto, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que "segue o gabarito técnico do Manual do Dnit, que estabelece altura mínima de 4,5 metros em vias arteriais e demais vias, como neste caso".

A Ciclovia da Vida segue o traçado da ponte e possui altura variável. No local onde a obra começou, no sentido Vila Velha-Vitória, a altura é de 20 metros. A extensão, considerando os dois sentidos, é de aproximadamente 6km.

Foi destacado ainda que a ciclovia, bem como as vias locais, receberão as sinalizações previstas pelas normas de trânsito. "Vale destacar que o Contran estabelece, na resolução 210 de 2006, que a altura máxima de veículos que circulam nas vias urbanas seja de 4,40 metros de altura, com ou sem carga", explicou.

A Prefeitura de Vila Velha também esclareceu que o governo do Estado entrou em contato para apresentar soluções a fim de adequar a sinalização no local. "Assim que definida, informaremos em conjunto", acrescentou.

Confira na íntegra a nota da Semobi "A Semobi (Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura) informa que a altura da ciclovia no local indicado (foto enviada) é de 4,5 metros e segue o gabarito técnico do Manual do Dnit, que estabelece altura mínima de 4,5 metros em vias arteriais e demais vias, como neste caso. A ciclovia, bem como a vias locais receberão as sinalizações previstas pelas normas de normas de trânsito. Vale destacar que o Contran estabelece, na resolução 210 de 2006 que a altura máxima de veículos que circulam nas vias urbanas seja de 4,40 metros de altura, com ou sem carga. Vale destacar ainda que a Grande Vitória possui restrições de altura menores em outras vias, como no Viaduto da Fernando Ferrari (3,90m) e o Viaduto Gilson Félix no Portal do Príncipe (4,10m), que inclusive é passagem obrigatória para os caminhões que saem do Porto de Vitória em direção a Cinco Pontes, outro local com restrição de altura abaixo de 4,5 metros."



OBRAS AVANÇAM NO VÃO CENTRAL

No dia 2 de maio, começou a montagem da Ciclovia da Vida no vão central da Terceira Ponte. O projeto e a ampliação da ponte estão sendo executados pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

Próximo ao vão central, a estrutura da ciclovia terá um alargamento, chegando a seis metros e funcionará como um mirante. Neste ponto, parte da grade antiescalada será substituída por vidro. As pistas da ciclovia serão de sentido único: uma para Vitória e uma para Vila Velha. Veja abaixo imagens do projeto.

Veja o andamento das obras na Terceira Ponte, em Vitória

O Consórcio Ferreira Guedes Metalvix é responsável pelas obras, contratadas pelo valor de R$ 127 milhões e que incluem a construção e proteção da ciclovia, além da ampliação de quatro para seis faixas na ponte. O prazo para conclusão é maio de 2023.

No lado canela-verde, o projeto mostra que o acesso serão conectadas diretamente à ciclovia da Avenida Champagnat, que chega até a orla da Praia da Costa, sem a necessidade de intervenções adicionais nas ruas. Já em Vitória, o ponto de entrada e saída está ainda em definição.