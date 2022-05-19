Cadê a bandeira do Brasil do 38° Batalhão do Exército em Vila Velha?

A tentativa de conserto foi realizada na manhã desta quinta-feira (19) e o internauta Hygoor Jorge filmou a ação. Por conta do dano na haste, a posição da bandeira também estava em desacordo com o que deve ser mantida.

Segundo a assessoria do 38º Batalhão de Infantaria, não foi possível reparar as presilhas e a bandeira precisou ser removida com o auxílio da aeronave. Segundo o setor de comunicação do local, mensalmente a bandeira é trocada devido aos danos causados por vento, chuva e sol. Esse procedimento de praxe é realizado por meio do hasteamento, o que não pode ser feito desta vez.

SERVIÇO DE FORA

Sem conseguir realizar o procedimento, o 38º Batalhão de Infantaria vai contratar uma empresa para que a manutenção e a substituição das peças danificadas sejam feitas, visto que a bandeira hasteada é um dos símbolos da área pertencente ao Exército.

Dentro de um cesto preso ao helicóptero do Notaer, militar retirou a bandeira do mastro do 38º Batalhão de Infantaria em Vila Velha Crédito: Hygoor Jorge

É provável que pelos próximos dias o local fique sem a bandeira, mas a intenção é realizar o serviço o mais rápido possível, segundo a comunicação do 38º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro.