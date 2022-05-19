Não estranhe caso olhe para o entorno do Convento da Penha, em Vila Velha, e não encontre a bandeira do Brasil tremulando na composição do cenário. Devido aos fortes ventos na região há cerca de 15 dias, as presilhas superiores do mastro fixado no 38° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro arrebentaram. Como a haste empenou praticamente no ponto mais alto, não foi possível descer com a bandeira — há algumas semanas, rajadas superiores a 70 km/h foram registradas na Terceira Ponte.
Com o intuito de tentar reparar o dano, um militar foi colocado em um cesto e, depois, suspenso até o local com o auxílio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).
A tentativa de conserto foi realizada na manhã desta quinta-feira (19) e o internauta Hygoor Jorge filmou a ação. Por conta do dano na haste, a posição da bandeira também estava em desacordo com o que deve ser mantida.
Segundo a assessoria do 38º Batalhão de Infantaria, não foi possível reparar as presilhas e a bandeira precisou ser removida com o auxílio da aeronave. Segundo o setor de comunicação do local, mensalmente a bandeira é trocada devido aos danos causados por vento, chuva e sol. Esse procedimento de praxe é realizado por meio do hasteamento, o que não pode ser feito desta vez.
SERVIÇO DE FORA
Sem conseguir realizar o procedimento, o 38º Batalhão de Infantaria vai contratar uma empresa para que a manutenção e a substituição das peças danificadas sejam feitas, visto que a bandeira hasteada é um dos símbolos da área pertencente ao Exército.
É provável que pelos próximos dias o local fique sem a bandeira, mas a intenção é realizar o serviço o mais rápido possível, segundo a comunicação do 38º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro.
Cadê a bandeira do Brasil do 38 Batalhão do Exército em Vila Velha