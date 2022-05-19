Onda de frio no ES: Vila Velha registra 9,1 °C nesta quinta (19)

Cidade conhecida pelas belas praias, Vila Velha é normalmente associada ao calor, tendo inclusive registrado a 13ª temperatura mais alta do ano no Espírito Santo em 2021, com termômetros alcançando 36º C no dia 3 de abril. Quase um ano depois, porém, foi o frio que fez os canelas-verdes literalmente tremerem.
Na madrugada desta quinta-feira (19), os termômetros de Vila Velha alcançaram a marca de 9,1º C, conforme o levantamento do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O órgão ressaltou ainda que esta quinta-feira foi a madrugada mais fria do ano no Espírito Santo. Segundo o Incaper, as baixas temperaturas são decorrentes da massa de ar polar que avança sobre o Estado.
O Estado, inclusive, tem dois alertas de adversidades climáticos em vigência, emitidos pelo Inmet. O primeiro que teve início na quarta-feira (18) e tem validade até a sexta-feira (20), é de onda de frio e está na classificação de perigo, abrangendo todo o Espírito Santo.
Já o segundo alerta, também de grau de severidade de perigo, é para ventos costeiros. O alarme foi publicado nesta quinta-feira (19) e tem validade até a manhã de sexta-feira (20).
VEJA LISTA DE TEMPERATURAS POR CIDADE
O Incaper também divulgou a lista de temperaturas registradas em cidades nas quais há estações meteorológicas operadas pelo órgão e pelo Inmet. Em alguns municípios do interior do Estado, os termômetros ficaram abaixo da casa dos 5º C. Confira abaixo:
- Vila Velha (Inmet): 9,1°C
- Vitória (Inmet): 11,6 °C
- Venda Nova do Imigrante (Inmet): 3,9 °C
- São Mateus (Inmet): 13,8 °C
- Presidente Kennedy (Inmet): 16,5 °C
- Nova Venécia (Inmet): 14,9 °C
- Marilândia (Inmet): 14,7 °C
- Linhares (Inmet): 14,9 °C
- Ecoporanga (Inmet): 13,4 °C
- Alfredo Chaves (Inmet): 11,8 °C
- Alegre (Inmet): 10,3 °C
- Afonso Cláudio (Inmet): 6,8 °C
- Aracê, Domingos Martins (Incaper): 1,5 °C
- Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 13,9 °C
- Iúna (Incaper): 8,6 °C