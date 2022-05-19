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"Congelando"

Onda de frio no ES: Vila Velha registra 9,1 °C nesta quinta (19)

Segundo o Incaper, a madrugada desta quinta (19) foi a mais fria no Estado; baixa nas temperaturas ocorre por conta de massa de ar polar que avança sobre o Espírito Santo

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 11:03

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 mai 2022 às 11:03
Data: 04/01/2018 - ES - Vila Velha - Vista panorâmica de Vila Velha, com prédios e casas residênciais ao fundo - Dia nublado - Editoria: Caderno 2 - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Termômetros em Vila Velha registraram 9,1ºC nesta quinta-feira (19) Crédito: Ricardo Medeiros
Cidade conhecida pelas belas praias, Vila Velha é normalmente associada ao calor, tendo inclusive registrado a 13ª temperatura mais alta do ano no Espírito Santo em 2021, com termômetros alcançando 36º C no dia 3 de abril. Quase um ano depois, porém, foi o frio que fez os canelas-verdes literalmente tremerem.
Na madrugada desta quinta-feira (19), os termômetros de Vila Velha alcançaram a marca de 9,1º C, conforme o levantamento do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O órgão ressaltou ainda que esta quinta-feira foi a madrugada mais fria do ano no Espírito Santo. Segundo o Incaper, as baixas temperaturas são decorrentes da massa de ar polar que avança sobre o Estado.
ES possui dois alertas emitidos pelo Inmet em vigência
Estado possui dois alertas emitidos pelo Inmet em vigência Crédito: Reprodução/Inmet
O Estado, inclusive, tem dois alertas de adversidades climáticos em vigência, emitidos pelo Inmet. O primeiro que teve início na quarta-feira (18) e tem validade até a sexta-feira (20), é de onda de frio e está na classificação de perigo, abrangendo todo o Espírito Santo.
Já o segundo alerta, também de grau de severidade de perigo, é para ventos costeiros. O alarme foi publicado nesta quinta-feira (19) e tem validade até a manhã de sexta-feira (20). 

VEJA LISTA DE TEMPERATURAS POR CIDADE

O Incaper também divulgou a lista de temperaturas registradas em cidades nas quais há estações meteorológicas operadas pelo órgão e pelo Inmet. Em alguns municípios do interior do Estado, os termômetros ficaram abaixo da casa dos 5º C. Confira abaixo:
  • Vila Velha (Inmet): 9,1°C
  • Vitória (Inmet): 11,6 °C
  • Venda Nova do Imigrante (Inmet): 3,9 °C
  • São Mateus (Inmet): 13,8 °C
  • Presidente Kennedy (Inmet): 16,5 °C
  • Nova Venécia (Inmet): 14,9 °C
  • Marilândia (Inmet): 14,7 °C
  • Linhares (Inmet): 14,9 °C
  • Ecoporanga (Inmet): 13,4 °C
  • Alfredo Chaves (Inmet): 11,8 °C
  • Alegre (Inmet): 10,3 °C
  • Afonso Cláudio (Inmet): 6,8 °C
  • Aracê, Domingos Martins (Incaper): 1,5 °C
  • Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 13,9 °C
  • Iúna (Incaper): 8,6 °C

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