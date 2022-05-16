Frio no ES: onde doar agasalhos e cobertores

Para ajudar a aquecer as pessoas que precisam nos dias frios, prefeituras do Espírito Santo e outras entidades já organizam campanhas para arrecadar agasalhos e cobertores. Veja como e onde fazer doações.
CARIACICA
A prefeitura informou que a arrecadação começa nesta terça-feira (17) e as doações podem ser entregues no Centro Pop, que fica na Rua Dom Pedro II, em Morada de Santa Fé. O local fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
“Quem quiser colaborar pode doar cobertores novos ou seminovos. Precisamos cuidar das pessoas em situação de rua e queremos repetir o sucesso do ano passado”, ressaltou a secretária Municipal de Assistência Social, Danyelle Lirio.
SERRA
A campanha “Aquecer é Acolher” começa no dia 1º de junho, segundo a administração municipal, mas se o morador já quiser fazer doações, agasalhos e cobertores podem ser entregues no Centro Pop da Serra. O local fica na Rua Ilma Henriques, 114, Jardim Limoeiro, Serra, e funciona das 7h às 19h. Os itens serão destinados às pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social.
VILA VELHA
A prefeitura explicou que as doações podem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Henrique Laranja, número 397, no Centro de Vila Velha. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A administração ressalta que o cobertor a ser doado deve estar em bom estado, assim como os agasalhos.
VITÓRIA
A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) informou que conta com recursos voltados especificamente para a aquisição de agasalhos e cobertores usados por pessoas atendidas nos equipamentos da rede socioassistencial de Proteção Social Especial do município.
COLATINA
Os moradores podem fazer doações na Diocese de Colatina, que fica no Ed. João Paulo II, na Rua Santa Maria, número 350. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e fica em frente à Catedral do município.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
A prefeitura informou que não está promovendo campanha, mas destacou que apoia as doações para a Cáritas Diocesana. Os pontos de coleta ficam na Rádio Diocesana, localizada na Catedral de São Pedro, no Centro do município, e também nas 43 paróquias que fazem parte da Diocese. Doações também podem ser entregues na sede da Cáritas Diocesana, que fica na Rua Irmã Giovana Menichini, número 263, no bairro Marbrasa. Mais informações podem ser obtidas pelos contatos (28) 3522-7802 e (28) 99905-4949.
LINHARES
As doações podem ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), na rua da Conceição, número 806, no Centro. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (27) 3372-2099 e (27) 3372-2112.
Participe você também
Conhece alguma iniciativa que esteja arrecadando cobertores e agasalhos? Conte-nos pelo e-mail [email protected].