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Previsão do Incaper

Ventos e geada: ciclone extratropical e frente fria devem atingir o ES

Além da chegada de massa de ar polar, prevista para esta terça (17), também devem chegar ao Estado uma frente fria e um ciclone, previsto para quinta-feira (19)

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 16:27

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 mai 2022 às 16:27
Tempo nublado na Praia de Itaparica, Vila Velha, na manhã de quarta (26/01)
Ventos e geada: ciclone extratropical e frente fria atingem o ES Crédito: Laila Magesk
Três fenômenos meteorológicos atingem o Espírito Santo nesta semana. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou que está prevista a chegada uma frente fria, de um ciclone extratropical e de uma massa de ar de origem polar ao Estado.
De acordo com o instituto, a frente fria chega nesta segunda-feira (16), fazendo com que os ventos soprem de moderada a forte intensidade em alguns trechos. Com isso, fica o alerta para o risco de geada, principalmente nas áreas elevadas do Estado, como a Região Serrana.

MADRUGADA MAIS FRIA DO ANO

Ainda há a previsão de um ciclone extratropical, que deve intensificar a agitação marítima entre quinta-feira (19) e sábado (21). Ele se forma próximo da costa do Sul do Brasil e vai deixar o mar do litoral capixaba mais agitado, influenciando as atividades de navegação marítima.
Além da frente fria e do ciclone, uma massa de ar polar chega ao Estado entre terça-feira (17) e quarta-feira (18). A previsão do Incaper mostra que o fenômeno deve atuar efetivamente no Espírito Santo na quinta-feira (19), deixando as mínimas em até 5º C em algumas localidades.
“Podemos esperar uma queda acentuada nas temperaturas, tanto baixas quanto mínimas. Por se tratar de uma massa de ar frio e seco, a nebulosidade diminui”, explicou a Coordenação de Meteorologia do Instituto em nota.
Devido a essas mudanças climáticas, o risco de geada na Região Serrana permanece de quinta-feira (19) até sábado (20). Com essa previsão, o Incaper destaca ser possível que na quinta-feira (19) ocorra a madrugada mais fria do ano no Espírito Santo.
Para os que preferem o calor, tendências iniciais apontam que as temperaturas devem voltar a subir no Estado a partir da terça-feira (24).

SEXTOU COM FRIO 

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, 92,5 FM, a meteorologista do Instituto Climatempo Desirée Brandt explicou que essa massa de ar polar vai fazer com que o dia mais frio da semana seja sexta-feira (20)
Em Vitória, a mínima deve ficar em 13 ºC, que pode bater o recorde de frio registrado em agosto de 2020, quando a temperatura chegou a 13,1 ºC. O índice, no entanto, não vai superar a menor temperatura da história atingida na Capital, de 10,3 ºC, em 1929.
"O capixaba já começa a sentir uma queda na temperatura no final de quarta-feira, porque aí a chuva vai embora, o vento muda de direção e começa a trazer um  vento mais frio para a região. O fim de semana ainda vai ser friozinho. A partir da próxima semana, o frio perde força, mas longe de fazer calor", explicou. 

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