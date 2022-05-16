Ventos e geada: ciclone extratropical e frente fria devem atingir o ES

Ventos e geada: ciclone extratropical e frente fria atingem o ES Crédito: Laila Magesk

De acordo com o instituto, a frente fria chega nesta segunda-feira (16), fazendo com que os ventos soprem de moderada a forte intensidade em alguns trechos. Com isso, fica o alerta para o risco de geada, principalmente nas áreas elevadas do Estado, como a Região Serrana.

MADRUGADA MAIS FRIA DO ANO

Ainda há a previsão de um ciclone extratropical, que deve intensificar a agitação marítima entre quinta-feira (19) e sábado (21). Ele se forma próximo da costa do Sul do Brasil e vai deixar o mar do litoral capixaba mais agitado, influenciando as atividades de navegação marítima.

“Podemos esperar uma queda acentuada nas temperaturas, tanto baixas quanto mínimas. Por se tratar de uma massa de ar frio e seco, a nebulosidade diminui”, explicou a Coordenação de Meteorologia do Instituto em nota.

Devido a essas mudanças climáticas, o risco de geada na Região Serrana permanece de quinta-feira (19) até sábado (20). Com essa previsão, o Incaper destaca ser possível que na quinta-feira (19) ocorra a madrugada mais fria do ano no Espírito Santo.

Para os que preferem o calor, tendências iniciais apontam que as temperaturas devem voltar a subir no Estado a partir da terça-feira (24).

SEXTOU COM FRIO

Em Vitória, a mínima deve ficar em 13 ºC, que pode bater o recorde de frio registrado em agosto de 2020, quando a temperatura chegou a 13,1 ºC. O índice, no entanto, não vai superar a menor temperatura da história atingida na Capital, de 10,3 ºC, em 1929.