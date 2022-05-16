Massa de ar polar: como fica o tempo nesta semana no ES

Segunda-feira (16) de tempo instável no Espírito Santo Crédito: Incaper

segunda-feira (16) será de tempo instável, com pancadas de chuva, a partir da tarde, em todo o Estado. Não está descartada a possibilidade de trovoadas acompanhadas de rajadas de vento. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , aserá de tempo instável, com pancadas de chuva, a partir da tarde, em todo o Estado. Não está descartada a possibilidade de trovoadas acompanhadas de rajadas de vento.

Na terça-feira (17), a passagem de uma frente fria pelo Estado faz o tempo continuar instável em todas as regiões. Pode chover em alguns momentos do dia, com chances de trovoadas no período da tarde e à noite.

quarta-feira (18), quando o tempo segue instável. O sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de chuva para todas as regiões. A massa de ar polar está prevista para chegar ao Estado até, quando o tempo segue instável.O sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de chuva para todas as regiões.

Na quinta-feira (19), os primeiros efeitos do fenômeno serão sentidos. Segundo o Incaper, as temperaturas mínimas ficam entre 5 ºC e 7 ºC na Região Serrana e de 12 ºC a 16 ºC nas demais regiões. As máximas oscilam entre 19 ºC e 23 ºC na Região Serrana e de 25º C e 27 ºC em outras áreas. Neste dia ainda pode ocorrer uma geada fraca nas serras capixabas.