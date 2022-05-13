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Sustentabilidade

Rede Gazeta lança 2ª edição do Prêmio Biguá no Norte e Noroeste do ES

Evento vai premiar agricultores, estudantes, empresas, poder público e a sociedade civil com projetos que ajudam a recuperar o meio ambiente. Inscrições estão abertas e vão até dia 29 de julho

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 20:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2022 às 20:48
Rede Gazeta lançou nesta semana a segunda edição do “Prêmio Biguá de Sustentabilidade” para os municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo
Rede Gazeta lançou Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2022 para os municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo Crédito: Wando Fagundes
Com o objetivo de incentivar e reconhecer projetos que ajudem a proteger, recuperar e preservar o meio ambiente, a Rede Gazeta lançou nesta semana a segunda edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2022 para os municípios das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo, com o tema “É tempo de plantar boas ideias”. O evento vai premiar agricultores, estudantes, empresas, poder público e a sociedade civil. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 29 de julho.
O evento de lançamento na Região Norte foi realizado na quarta-feira (11), na sede do Sicoob Leste Capixaba, em Linhares, e o da Região Noroeste ocorreu na Rede Gazeta em Colatina, nesta quinta-feira (12). Com o tema “A década da restauração”, os eventos contaram com a participação do palestrante de Rubens Benini, líder da estratégia de florestas e restauração florestal da organização internacional The Nature Conservancy (TNC), que explicou a importância do debate sobre o tema.
“Nós modificamos tanto a natureza que já estamos sofrendo alguns impactos. Corremos o risco de sermos contaminados por patógenos, bactérias e vírus que causam pandemias. Perdemos qualidade de água. Sofremos com mudanças climáticas. A restauração vem para reverter — e até tentar sanar — os danos que causamos ao meio ambiente, e que estão se virando contra nós”, disse.
Rubens Benini, da organização internacional The Nature Conservancy, falou o tema “A década da restauração”.
Rubens Benini, da organização internacional The Nature Conservancy, falou o tema “A década da restauração”. Crédito: Wando Fagundes
Para Rubens Benini, eventos como esse são importantes para incentivar, tanto produtores rurais quanto a sociedade, a se inteirarem sobre o tema e buscarem novas ações de preservação ambiental.
"O Prêmio Biguá é muito importante porque reconhece as pequenas iniciativas. O tema 'A década da Restauração', promulgado pela ONU, tem como um dos pilares justamente trazer mais luz para as ações de restauração de ecossistema. Ao premiar esses pequenos projetos que fazem esse trabalho de restauração, motiva outros produtores a fazer o mesmo."
Rubens Benini - Líder da estratégia de florestas e restauração florestal da TNC
Poderão concorrer ao prêmio moradores dos 14 municípios da área de cobertura da TV Gazeta no Norte do Estado, e das 21 cidades cobertas pela emissora na Região Noroeste. Todos os projetos vão passar pela avaliação de uma banca examinadora. Confira o regulamento:

Arquivos & Anexos

Regulamento Prêmio Biguá Sustentabilidade

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A iniciativa nasceu há dez anos no Sul do Estado e, em 2021, chegou também às regiões Norte e Noroeste. A diretora das regionais da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, disse que a premiação é fundamental, considerando o contexto ambiental que as regiões enfrentam.
"Lançamos a segunda edição do prêmio nas regiões Norte e Noroeste, reforçando a pauta da restauração de ecossistemas, um apelo da ONU, que visa proteção e revitalização dos ecossistemas em todo o planeta. Uma pauta que tem total convergência com nossa região, que sofre com a falta de cobertura vegetal e que tem seu principal rio, o Rio Doce, em alto grau de degradação"
Maria Helena Vargas - Diretora das regionais Norte e Noroeste da Rede Gazeta
Diretora das regionais Norte e Noroeste da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas.
Diretora das regionais Norte e Noroeste da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas Crédito: Wando Fagundes
Os primeiros lugares das categorias Práticas Sustentáveis (Escolares Ensino Fundamental ao Médio) e Práticas Sustentáveis Escolares (Ensino Superior-Instituições Públicas e Privadas) receberão o Troféu Biguá e o valor de R$ 2 mil, cada um. Já os vencedores da categoria Sociedade Civil (ONGs, fundações comunitárias, associações, institutos e pessoas físicas) e Produtor Rural, ganham Troféu Biguá e o valor de R$ 2,5 mil cada. Os primeiros colocados das categorias Empresas e Poder Público levam o Troféu Biguá.
A premiação acontecerá no dia 14 de setembro, no Norte do Estado, e no dia 15 do mesmo mês, no Noroeste. Neste ano, o tema do Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2022 é “É tempo de plantar boas ideias”.

PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE 2022 NORTE E NOROESTE

  • Inscrições: até 29 de julho 
  • Quem pode se inscrever: poderão participar moradores dos 14 municípios do Norte do Estado, e das 21 cidades do Noroeste, que fazem parte das áreas de cobertura da TV Gazeta Norte e Noroeste 
  • Canais de inscrição: o projeto impresso pode ser entregue na agência do Sicoob mais próxima; nas regionais Norte ou Noroeste da TV Gazeta; ou de forma online pelo site. Também serão aceitas inscrições por meio do WhatsApp: (27) 99974-6353 (Norte) e (27) 99867-6477 (Noroeste)

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