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Itabapoana: Expedição Biguá revela as belezas e desafios do importante rio que corta terras capixabas

Entre o Espírito Santo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, expedição da TV Gazeta Sul revelou a riqueza, os problemas e as  ações para preservar o meio ambiente

Publicado em 

09 jun 2021 às 18:31

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 18:31

Expedição - Rio Itabapoana
Expedição - Rio Itabapoana Crédito: Reprodução TV Gazeta
Durante seis dias quase 700 quilômetros de estradas foram percorridos por uma equipe, formada por profissionais da TV Gazeta Sul, ambientalistas e a Polícia Militar Ambiental. No trajeto, entre o Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais o objetivo foi conhecer de perto um dos principais recursos hídricos : o Rio Itabapoana. Este gigante, que abrange três estados, é cercado por uma beleza única, mas que ao longo de seu percurso encontra desafios para continuar vivo.
A Expedição Biguá Rio Itabapoana em 2021, promovido pela TV Gazeta Sul em parceria com Sicoob Sul, Suzano, BRK Ambiental e AGERSA, começa pelo Parque Nacional do Caparaó. É deste paraíso ecológico que brotam as nascentes que dão origem a todas as bacias dos rios que cortam o Sul do Estado. Um deles, é o Itabapoana, formado pelos rios Preto, Veado e São João. Suas águas ocupam uma área de quase cinco mil quilômetros quadrados passando por 18 cidades, nove delas no Espírito Santo. Grande em números e também na importância para a vida das pessoas. São quase 800 mil habitantes que dependem dessas águas.
Apesar de toda importância para o meio ambiente, os expedicionários encontraram esgoto sem tratamento lançado nos afluentes, construções irregulares em áreas que deveriam estar protegidas nas margens do rio e mostraram as consequências do uso inadequado da terra.
Além dos desafios, o Itabapoana também encontra esperança nas mãos de quem está preocupado e luta para que o rio seja preservado e usado de forma consciente.

Reveja o programa da Expedição do Rio Itabapoana:

Primeiro bloco - Conheça os detalhes da expedição Biguá
Segundo bloco - Conheça os detalhes da expedição Biguá no Rio Itabapoana

Registros da Expedição do Rio Itabapoana

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