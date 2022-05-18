Onda de frio e ventos costeiros: ES recebe mais dois alertas do Inmet

O alerta laranja, de perigo para onda de frio, compreende todo o Espírito Santo e partes das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Nas cidades classificadas com esse grau de risco, a temperatura cai 5 ºC abaixo da média por um período de três a cinco dias. Esse aviso vale até as 23h desta sexta-feira (20).