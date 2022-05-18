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Onda de frio e ventos costeiros: ES recebe mais dois alertas do Inmet

Todo o Estado foi classificado com o alerta laranja, de perigo, para onda de frio;  outras cidades estão em amarelo, com perigo potencial para ventos costeiros

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 12:02

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 mai 2022 às 12:02
Espírito Santo recebe alerta de onda de frio Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Os alertas não param. Além dos avisos de perigo para queda de temperatura, o Espírito Santo recebeu outros dois do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), agora, de onda de frio e de ventos costeiros. Como mostrado recentemente, o Estado está sendo atingido por diferentes fenômenos meteorológicos.
O alerta laranja, de perigo para onda de frio, compreende todo o Espírito Santo e partes das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Nas cidades classificadas com esse grau de risco, a temperatura cai 5 ºC abaixo da média por um período de três a cinco dias. Esse aviso vale até as 23h desta sexta-feira (20). 
Já o aviso amarelo, de perigo potencial para ventos costeiros, vale até as 10h desta quinta-feira (19), para as cidades de Anchieta, Aracruz, Cariacica, Fundão, Guarapari, Itapemirim, Linhares, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, onde os ventos costeiros ficam intensos.

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