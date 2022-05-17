"O som do céu": o que é e quais os impactos do Ciclone Yakecan no ES

A Gazeta foi atrás dessas respostas. Ao longo desta terça-feira (17), a formação ganhou força e passou a ser considerada uma tempestade subtropical. Mas, afinal, o que significam essas nomenclaturas? Quais os efeitos que o Espírito Santo pode sofrer? A reportagem defoi atrás dessas respostas.

NOME YAKECAN

Conforme uma nota divulgada nessa segunda-feira (16) pela Marinha do Brasil, o termo "Yakecan" vem de uma expressão tupi-guarani que significa "o som do céu". A adoção de nomes para eventos como ciclones segue regulamentação própria e é adotada devido à relevância do sistema meteorológico.

Ciclone Yakecan, que se formou em alto-mar na altura da Região Sul do Brasil Crédito: Windy.com

CILCONE X TEMPESTADE

G1 RS, os Conforme explicado por uma meteorologista do Instituto Climatempo ao, os ciclones são sistemas de baixa pressão associados a nuvens carregadas, que tendem a provocar fortes chuvas. No hemisfério sul, como é o caso do Yakecan, a formação tem o ar se movimentando no sentido horário.

A única diferença entre ciclone e a tempestade é a intensidade ou magnitude. No caso das tempestades, os ventos são mais fortes, variando de 89 km/h a 117 km/h. A mudança de categoria de ciclone para tempestade normalmente acontece quando o fenômeno se aproxima da costa.

SUBTROPICAL, TROPICAL E EXTRATROPICAL

Além das categorizações principais, os ciclones e as tempestades podem ser subtropicais, tropicais ou extratropicais. A diferenciação entre essas subcategorias se dá principalmente devido a questões específicas e relativas à temperatura e ao local da formação deles.

Na mesma nota em que nomeou o ciclone Yakecan , a Marinha do Brasil prevê que a tempestade subtropical seja reclassificada como tempestade tropical a partir do avanço dela em direção à costa, prevista para acontecer entre as noites desta terça-feira (17) e quarta-feira (18).

EFEITOS NO BRASIL E NO ES