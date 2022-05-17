ES recebe alerta de perigo potencial para tempestade

Todos os municípios do Espírito Santo receberam um alerta amarelo, de perigo potencial para tempestades, que vale das 10h50 desta terça-feira (17) até as 10h de quarta-feira (18). Mais cedo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também emitiu um comunicado sobre o risco de geadas em meio à queda acentuada de temperatura prevista para o Estado.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nessas cidades em amarelo pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além da possibilidade de cair granizo. Os ventos, considerados intensos, podem atingir os 60 quilômetros por hora.
Diante dos possíveis riscos provocados pela tempestade, o Inmet dá as seguintes orientações:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).