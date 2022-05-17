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ES recebe alerta de perigo potencial para tempestade

Aviso vale até as 10h de quarta (18) e compreende todos os municípios capixabas, onde pode chover até 30 mm/h e há a possibilidade de ventos de 60 km/h

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 11:58

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 mai 2022 às 11:58
Mapa mostra todo o Espírito Santo classificado com o alerta amarelo, de perigo potencial para tempestades
Mapa mostra todo o Espírito Santo classificado com o alerta amarelo, de perigo potencial para tempestades Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Todos os municípios do Espírito Santo receberam um alerta amarelo, de perigo potencial para tempestades, que vale das 10h50 desta terça-feira (17) até as 10h de quarta-feira (18). Mais cedo, o  Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também emitiu um comunicado sobre o risco de geadas em meio à queda acentuada de temperatura prevista para o Estado
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nessas cidades em amarelo pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além da possibilidade de cair granizo. Os ventos, considerados intensos, podem atingir os 60 quilômetros por hora. 
Diante dos possíveis riscos provocados pela tempestade, o Inmet dá as seguintes orientações:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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