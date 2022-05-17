Incaper emite alerta para queda acentuada de temperatura no ES

Em um dos mapas divulgados pelo Incaper, é possível ver o Estado todo em vermelho. Ele alerta que todos os municípios capixabas podem ter declínio de temperatura. No segundo mapa, a cor vermelha, que compreende o Caparaó e parte das regiões Sul e Serrana, classifica como alto o risco de geada. Nas áreas em amarelo o risco é moderado.

Mapas do Incaper mostram os avisos meteorológicos previstos até sábado (21) Crédito: Divulgação I Incaper

O Incaper evidencia que nas áreas destacadas nos mapas são grandes as chances de danos em propriedades, vegetação e na vida de pessoas e de animais. Em caso de situação de perigo iminente, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone (27) 3194-3652.

DEPOIS DA CHUVA, O FRIO INTENSO

A previsão do tempo do Incaper mostra justamente isso. Entre esta terça-feira (17) e quarta-feira (18), o tempo fica instável, com previsão de chuva e ventos com moderada intensidade em todo o Estado. Já na quinta-feira (19), a nebulosidade diminui, quase nenhuma nuvem se forma e não há expectativa de chuva no Espírito Santo.