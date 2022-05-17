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Aviso especial

Incaper emite alerta para queda acentuada de temperatura no ES

O aviso mostra que condições são favoráveis para formação de geada, podendo causar danos à vegetação; alerta é válido de quinta (19) a sábado (21)

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 09:00

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 mai 2022 às 09:00
Com uma frente fria e uma massa de ar polar previstas para atingirem o Espírito Santo, o Incaper emitiu um alerta de atenção para a queda acentuada de temperatura válido de quinta-feira (19) a sábado (21). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, as condições são favoráveis para o risco de formação de geada, podendo causar danos à vegetação.
Em um dos mapas divulgados pelo Incaper, é possível ver o Estado todo em vermelho. Ele alerta que todos os municípios capixabas podem ter declínio de temperatura. No segundo mapa, a cor vermelha, que compreende o Caparaó e parte das regiões Sul e Serrana, classifica como alto o risco de geada. Nas áreas em amarelo o risco é moderado.
Incaper emite alerta
Mapas do Incaper mostram os avisos meteorológicos previstos até sábado (21) Crédito: Divulgação I Incaper
O Incaper evidencia que nas áreas destacadas nos mapas são grandes as chances de danos em propriedades, vegetação e na vida de pessoas e de animais. Em caso de situação de perigo iminente, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone (27) 3194-3652.

DEPOIS DA CHUVA, O FRIO INTENSO

A meteorologista do Climatempo Desirée Brandt explicou, em entrevista à Rádio CBN Vitória, 92,5 FM, que a chuva persiste no Espírito Santo até quarta-feira (18), o vento muda de direção e começa a fazer mais frio no Estado.
A previsão do tempo do Incaper mostra justamente isso. Entre esta terça-feira (17) e quarta-feira (18), o tempo fica instável, com previsão de chuva e ventos com moderada intensidade em todo o Estado. Já na quinta-feira (19), a nebulosidade diminui, quase nenhuma nuvem se forma e não há expectativa de chuva no Espírito Santo.
No entanto, a incursão de uma massa de ar de origem polar vai contribuir para o declínio acentuado das temperaturas mínimas no Estado, quando passa a valer o Aviso Meteorológico Especial do Incaper citado acima e que compreende o risco de geada e de frio.

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