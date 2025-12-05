Não deve dar praia

ZCAS mantém instabilidade e risco de chuva forte no ES no fim de semana

Sistema deve provocar chuva frequente, acumulados elevados e variação de temperaturas entre sexta (5) e domingo (7) em várias regiões do Estado

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:58

Tempo deve continuar instável no fim de semana no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

A primeira semana de dezembro termina com a atuação de um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um dos sistemas meteorológicos mais importantes deste período do ano. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a combinação entre uma frente fria semiestacionária na costa e a configuração dos ventos em médios e altos níveis da atmosfera estabeleceu a ZCAS a partir de quinta-feira (4), com previsão de permanência por todo o fim de semana do Espírito Santo, até domingo (7).

O que isso significa, na prática? É que, com a atuação da ZCAS (a pronúncia é zacas), diversas regiões ficam sob atenção devido ao potencial de acumulados elevados. Entre o Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso, os volumes podem superar os 100 milímetros ao longo do período, especialmente entre quinta e sábado. Confira, abaixo, a previsão detalhada para cada dia:

Sexta-feira (5)

Conforme a Climatempo, a ZCAS segue ativa nesta sexta-feira (5) e provoca chuva moderada a forte na metade Norte do Estado, com risco de temporais e acumulados elevados. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade persiste no Espírito Santo devido à atuação de um canal de umidade. Há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, com trovoadas à tarde no Norte, onde as temperaturas máximas devem subir ligeiramente. O vento sopra fraco a moderado no litoral.

Grande Vitória : mínima de 20 °C e máxima de 26 °C;

: mínima de 20 °C e máxima de 26 °C; Região Sul : 15 °C / 28 °C;

: 15 °C / 28 °C; Região Serrana : 14 °C / 24 °C;

: 14 °C / 24 °C; Região Norte : 21 °C / 24 °C;

: 21 °C / 24 °C; Região Noroeste : 19 °C / 24 °C;

: 19 °C / 24 °C; Região Nordeste: 21 °C / 23 °C.

Sábado (6)

No sábado (6), a ZCAS mantém instabilidade na metade Norte do Estado, com pancadas moderadas a fortes e risco de temporais. Segundo o Incaper, porém, essa instabilidade tende a perder intensidade no Espírito Santo. A umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a nebulosidade sobre o Estado. Há previsão de chuva fraca em alguns momentos. As temperaturas permanecem estáveis e o vento sopra fraco a moderado no litoral.

Grande Vitória : 20 °C / 26 °C;

: 20 °C / 26 °C; Região Sul : 16 °C / 28 °C;

: 16 °C / 28 °C; Região Serrana : 15 °C / 24 °C;

: 15 °C / 24 °C; Região Norte : 20 °C / 23 °C;

: 20 °C / 23 °C; Região Noroeste : 18 °C / 24 °C;

: 18 °C / 24 °C; Região Nordeste: 20 °C / 23 °C.

Domingo (7)

No domingo (7), conforme a Climatempo, a ZCAS mantém pancadas moderadas a fortes e risco de temporais no Norte capixaba. O Incaper detalhou que a umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a nebulosidade sobre o Espírito Santo. Há previsão de chuva fraca em alguns momentos. As temperaturas máximas sobem ligeiramente e o vento sopra fraco a moderado no litoral.

Grande Vitória : 21 °C / 29 °C;

: 21 °C / 29 °C; Região Sul : 17 °C / 31 °C;

: 17 °C / 31 °C; Região Serrana : 15 °C / 27 °C;

: 15 °C / 27 °C; Região Norte : 20 °C / 27 °C;

: 20 °C / 27 °C; Região Noroeste : 19 °C / 27 °C;

: 19 °C / 27 °C; Região Nordeste: 21 °C / 25 °C.

