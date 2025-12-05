ZCAS mantém instabilidade e risco de chuva forte no ES no fim de semana

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:58
A primeira semana de dezembro termina com a atuação de um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um dos sistemas meteorológicos mais importantes deste período do ano. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a combinação entre uma frente fria semiestacionária na costa e a configuração dos ventos em médios e altos níveis da atmosfera estabeleceu a ZCAS a partir de quinta-feira (4), com previsão de permanência por todo o fim de semana do Espírito Santo, até domingo (7).
O que isso significa, na prática? É que, com a atuação da ZCAS (a pronúncia é zacas), diversas regiões ficam sob atenção devido ao potencial de acumulados elevados. Entre o Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso, os volumes podem superar os 100 milímetros ao longo do período, especialmente entre quinta e sábado. Confira, abaixo, a previsão detalhada para cada dia:
Conforme a Climatempo, a ZCAS segue ativa nesta sexta-feira (5) e provoca chuva moderada a forte na metade Norte do Estado, com risco de temporais e acumulados elevados. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade persiste no Espírito Santo devido à atuação de um canal de umidade. Há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, com trovoadas à tarde no Norte, onde as temperaturas máximas devem subir ligeiramente. O vento sopra fraco a moderado no litoral.
No sábado (6), a ZCAS mantém instabilidade na metade Norte do Estado, com pancadas moderadas a fortes e risco de temporais. Segundo o Incaper, porém, essa instabilidade tende a perder intensidade no Espírito Santo. A umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a nebulosidade sobre o Estado. Há previsão de chuva fraca em alguns momentos. As temperaturas permanecem estáveis e o vento sopra fraco a moderado no litoral.
No domingo (7), conforme a Climatempo, a ZCAS mantém pancadas moderadas a fortes e risco de temporais no Norte capixaba. O Incaper detalhou que a umidade trazida pelos ventos costeiros mantém a nebulosidade sobre o Espírito Santo. Há previsão de chuva fraca em alguns momentos. As temperaturas máximas sobem ligeiramente e o vento sopra fraco a moderado no litoral.
