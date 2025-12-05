Home
Cidades do ES recebem dois novos alertas de chuvas intensas; veja quais

Boa notícia é que o território capixaba saiu do aviso vermelho, o mais crítico, e agora recebeu avisos meteorológicos mais brandos

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:45

Espírito Santo está sob alertas amarelo e laranja, nesta sexta-feira (5)
Espírito Santo está sob alertas amarelo e laranja, nesta sexta-feira (5) Crédito: Divulgação Inmet

Espírito Santo saiu do estado máximo de perigo para alagamentos, mas continua com dois alertas meteorológicos nesta sexta-feira (5): um amarelo, para 58 cidades, e outro laranja, para seis municípios. Os dois avisos indicam risco de chuvas intensas até a manhã de sábado (6).

O alerta laranja é o segundo maior da escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, ele afeta cidades do extremo Norte e Noroeste capixaba. Esses municípios podem registrar até 100 mm de chuva por dia, e ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Confira quais são os municípios:

  1. Conceição da Barra
  2. Ecoporanga
  3. Montanha
  4. Mucurici
  5. Pedro Canário
  6. Ponto Belo

O alerta amarelo é mais brando e prevê até 50 mm de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. As cidades que receberam o aviso são:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Brejetuba
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição da Barra
  16. Conceição do Castelo
  17. Domingos Martins
  18. Ecoporanga
  19. Fundão
  20. Governador Lindenberg
  21. Guarapari
  22. Ibatiba
  23. Ibiraçu
  24. Irupi
  25. Itaguaçu
  26. Itarana
  27. Iúna
  28. Jaguaré
  29. João Neiva
  30. Laranja da Terra
  31. Linhares
  32. Mantenópolis
  33. Marechal Floriano
  34. Marilândia
  35. Montanha
  36. Muniz Freire
  37. Nova Venécia
  38. Pancas
  39. Pedro Canário
  40. Pinheiros
  41. Ponto Belo
  42. Rio Bananal
  43. Santa Leopoldina
  44. Santa Maria de Jetibá
  45. Santa Teresa
  46. São Domingos do Norte
  47. São Gabriel da Palha
  48. São Mateus
  49. São Roque do Canaã
  50. Serra
  51. Sooretama
  52. Vargem Alta
  53. Venda Nova do Imigrante
  54. Viana
  55. Vila Pavão
  56. Vila Valério
  57. Vila Velha
  58. Vitória

Lembrando que o tempo no Espírito Santo está sob influência de um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), até o próximo domingo (7), o que deixa o Estado em atenção para acumulados elevados de chuva. Entenda melhor clicando aqui.

