Cidades do ES recebem dois novos alertas de chuvas intensas; veja quais

Boa notícia é que o território capixaba saiu do aviso vermelho, o mais crítico, e agora recebeu avisos meteorológicos mais brandos

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:45

Espírito Santo está sob alertas amarelo e laranja, nesta sexta-feira (5) Crédito: Divulgação Inmet

O Espírito Santo saiu do estado máximo de perigo para alagamentos, mas continua com dois alertas meteorológicos nesta sexta-feira (5): um amarelo, para 58 cidades, e outro laranja, para seis municípios. Os dois avisos indicam risco de chuvas intensas até a manhã de sábado (6).

O alerta laranja é o segundo maior da escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, ele afeta cidades do extremo Norte e Noroeste capixaba. Esses municípios podem registrar até 100 mm de chuva por dia, e ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Confira quais são os municípios:

Conceição da Barra Ecoporanga Montanha Mucurici Pedro Canário Ponto Belo

O alerta amarelo é mais brando e prevê até 50 mm de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. As cidades que receberam o aviso são:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Brejetuba Cariacica Castelo Colatina Conceição da Barra Conceição do Castelo Domingos Martins Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guarapari Ibatiba Ibiraçu Irupi Itaguaçu Itarana Iúna Jaguaré João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marechal Floriano Marilândia Montanha Muniz Freire Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

Lembrando que o tempo no Espírito Santo está sob influência de um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), até o próximo domingo (7), o que deixa o Estado em atenção para acumulados elevados de chuva. Entenda melhor clicando aqui.

