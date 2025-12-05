Cidades do ES recebem dois novos alertas de chuvas intensas; veja quais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:45
O Espírito Santo saiu do estado máximo de perigo para alagamentos, mas continua com dois alertas meteorológicos nesta sexta-feira (5): um amarelo, para 58 cidades, e outro laranja, para seis municípios. Os dois avisos indicam risco de chuvas intensas até a manhã de sábado (6).
O alerta laranja é o segundo maior da escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, ele afeta cidades do extremo Norte e Noroeste capixaba. Esses municípios podem registrar até 100 mm de chuva por dia, e ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Confira quais são os municípios:
O alerta amarelo é mais brando e prevê até 50 mm de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. As cidades que receberam o aviso são:
Lembrando que o tempo no Espírito Santo está sob influência de um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), até o próximo domingo (7), o que deixa o Estado em atenção para acumulados elevados de chuva. Entenda melhor clicando aqui.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o