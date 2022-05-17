Defesa Civil emite alerta de geada para cidades do ES

Alguns municípios capixabas devem sofrer com geada nesta semana — uma das consequências da frente fria que se aproxima do Espírito Santo. Conforme alerta divulgado nesta terça-feira (17) pela Defesa Civil Estadual, o fenômeno pode acontecer na quinta (19) e sexta-feira (20), em treze cidades das regiões Sul e Serrana do Estado. São elas:
- Afonso Cláudio
- Brejetuba
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Divino São Lourenço
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Muniz Freire
- Venda Nova do Imigrante
No entanto, mesmo nesses municípios, a maior probabilidade de geada se restringe às áreas com mais de 700 metros de altitude. Apenas nessas regiões mais altas é que o risco é considerado moderado, com probabilidade de 50% de o fenômeno ocorrer. Nas demais, essa chance não ultrapassa sequer os 30%.
Chefe do Departamento de Integração da Defesa Civil Estadual, o major Fábio Maurício Rodrigues Pereira destacou que a ocorrência de geada requer alguns cuidados especiais, principalmente durante a madrugada (entre 1h e 4h), quando as temperaturas serão ainda mais baixas.
"É importante que os idosos se mantenham aquecidos. O mesmo vale para quem está acamado. Algumas pessoas em situação de vulnerabilidade social, que ficam nas ruas, também precisam receber mais atenção dos municípios - que devem oferecer algum abrigo ou agasalhos e cobertores", defendeu.
Como a geada consiste na formação de uma camada de cristais de gelo em superfícies, incluindo em folhagens, ela também pode causar prejuízos em lavouras. "Produtores agrícolas devem proteger essas áreas e adotarem algumas providências para minimizar o estrago nas plantações", alertou o major.