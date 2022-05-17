Defesa Civil emite alerta de geada para cidades do ES

Municípios com risco maior para geada estão dentro da área sinalizada em amarelo nos mapas acima Crédito: Divulgação | Defesa Civil do Espírito Santo

São elas: Alguns municípios capixabas devem sofrer com geada nesta semana — uma das consequências da frente fria que se aproxima do Espírito Santo . Conforme alerta divulgado nesta terça-feira (17) pela Defesa Civil Estadual, o fenômeno pode acontecer na quinta (19) e sexta-feira (20), em treze cidades das regiões Sul e Serrana do Estado.

Afonso Cláudio

Brejetuba

Conceição do Castelo

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Divino São Lourenço

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Irupi

Iúna

Muniz Freire

Venda Nova do Imigrante



No entanto, mesmo nesses municípios, a maior probabilidade de geada se restringe às áreas com mais de 700 metros de altitude. Apenas nessas regiões mais altas é que o risco é considerado moderado, com probabilidade de 50% de o fenômeno ocorrer. Nas demais, essa chance não ultrapassa sequer os 30%.

Chefe do Departamento de Integração da Defesa Civil Estadual, o major Fábio Maurício Rodrigues Pereira destacou que a ocorrência de geada requer alguns cuidados especiais, principalmente durante a madrugada (entre 1h e 4h), quando as temperaturas serão ainda mais baixas.

"É importante que os idosos se mantenham aquecidos. O mesmo vale para quem está acamado. Algumas pessoas em situação de vulnerabilidade social, que ficam nas ruas, também precisam receber mais atenção dos municípios - que devem oferecer algum abrigo ou agasalhos e cobertores", defendeu.