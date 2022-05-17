Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Efeitos da frente fria

Defesa Civil emite alerta de geada para cidades do ES

Aviso, que prevê impacto moderado nas áreas mais elevadas e engloba parte das regiões Sul e Serrana do Estado, é valido para quinta (19) e sexta-feira (20)

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 16:08

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 mai 2022 às 16:08
Municípios com risco maior para geada estão dentro da área sinalizada em amarelo nos mapas acima
Municípios com risco maior para geada estão dentro da área sinalizada em amarelo nos mapas acima Crédito: Divulgação | Defesa Civil do Espírito Santo
Alguns municípios capixabas devem sofrer com geada nesta semana — uma das consequências da frente fria que se aproxima do Espírito Santo. Conforme alerta divulgado nesta terça-feira (17) pela Defesa Civil Estadual, o fenômeno pode acontecer na quinta (19) e sexta-feira (20), em treze cidades das regiões Sul e Serrana do Estado. São elas:
  1. Afonso Cláudio
  2. Brejetuba
  3. Conceição do Castelo
  4. Domingos Martins
  5. Dores do Rio Preto
  6. Divino São Lourenço
  7. Guaçuí
  8. Ibatiba
  9. Ibitirama
  10. Irupi
  11. Iúna
  12. Muniz Freire
  13. Venda Nova do Imigrante
No entanto, mesmo nesses municípios, a maior probabilidade de geada se restringe às áreas com mais de 700 metros de altitude. Apenas nessas regiões mais altas é que o risco é considerado moderado, com probabilidade de 50% de o fenômeno ocorrer. Nas demais, essa chance não ultrapassa sequer os 30%.
Chefe do Departamento de Integração da Defesa Civil Estadual, o major Fábio Maurício Rodrigues Pereira destacou que a ocorrência de geada requer alguns cuidados especiais, principalmente durante a madrugada (entre 1h e 4h), quando as temperaturas serão ainda mais baixas.
"É importante que os idosos se mantenham aquecidos. O mesmo vale para quem está acamado. Algumas pessoas em situação de vulnerabilidade social, que ficam nas ruas, também precisam receber mais atenção dos municípios - que devem oferecer algum abrigo ou agasalhos e cobertores", defendeu.
Como a geada consiste na formação de uma camada de cristais de gelo em superfícies, incluindo em folhagens, ela também pode causar prejuízos em lavouras. "Produtores agrícolas devem proteger essas áreas e adotarem algumas providências para minimizar o estrago nas plantações", alertou o major.

Veja Também

ES recebe alerta de perigo potencial para tempestade

Incaper emite alerta para queda acentuada de temperatura no ES

Ventos e geada: ciclone extratropical e frente fria devem atingir o ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima defesa civil espírito santo montanhas ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Irã ainda conseguiria fabricar bomba atômica com seu estoque de urânio enriquecido?
Imagem BBC Brasil
Por que filme sobre Michael Jackson 'tem tudo para ser o pior de 2026', segundo crítico da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados