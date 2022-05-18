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Frio vindo aí

ES recebe dois alertas de perigo para queda de temperatura

O Inmet informa que nas cidades em amarelo a temperatura pode cair de 3 °C a 5 °C; já nas cidades em laranja, a queda deve ser maior que 5 °C, podendo gerar danos à saúde

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 07:04

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 mai 2022 às 07:04
Paisagens da Quarentena: José Luiz Gobbi, no Caparaó
Paisagens do Caparaó Crédito: Reprodução/Instagram José Luiz Gobbi
Espírito Santo recebeu dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de declínio de temperatura válidos até as 11h de quinta-feira (19). O aviso amarelo, de perigo potencial, começou às 13h51 desta terça-feira (17) e compreende 12 cidades, já o laranja, de perigo, começou às 20h de terça e vale para 63 municípios.
Nas cidades em amarelo, a temperatura deve cair de 3 ºC e 5 ºC, podendo provocar leve risco à saúde, como evidencia o Inmet. Confira a listagem abaixo.
  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Montanha
  5. Mucurici
  6. Nova Venécia
  7. Pedro Canário
  8. Pinheiros
  9. Ponto Belo
  10. São Mateus
  11. Vila Pavão
  12. Vila Valério
Nos municípios em laranja, a queda de temperatura é maior que 5 ºC, também gerando risco à saúde. Veja as cidades a seguir.
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Apiacá
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição do Castelo
  19. Divino de São Lourenço
  20. Domingos Martins
  21. Dores do Rio Preto
  22. Ecoporanga
  23. Fundão
  24. Governador Lindenberg
  25. Guaçuí
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Iconha
  30. Irupi
  31. Itaguaçu
  32. Itapemirim
  33. Itarana
  34. Iúna
  35. Jerônimo Monteiro
  36. João Neiva
  37. Laranja da Terra
  38. Linhares
  39. Mantenópolis
  40. Marechal Floriano
  41. Marilândia
  42. Mimoso do Sul
  43. Muniz Freire
  44. Muqui
  45. Nova Venécia
  46. Pancas
  47. Presidente Kennedy
  48. Rio Bananal
  49. Rio Novo do Sul
  50. Santa Leopoldina
  51. Santa Maria de Jetibá
  52. Santa Teresa
  53. São Domingos do Norte
  54. São Gabriel da Palha
  55. São José do Calçado
  56. São Mateus
  57. São Roque do Canaã
  58. Serra
  59. Sooretama
  60. Vargem Alta
  61. Venda Nova do Imigrante
  62. Vila Pavão
  63. Vila Valério
O Inmet recomenda que, em caso de necessidade, as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, pelo número 199.
ES recebe dois alertas de perigo para queda de temperatura

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