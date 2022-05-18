O Espírito Santo recebeu dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de declínio de temperatura válidos até as 11h de quinta-feira (19). O aviso amarelo, de perigo potencial, começou às 13h51 desta terça-feira (17) e compreende 12 cidades, já o laranja, de perigo, começou às 20h de terça e vale para 63 municípios.
Nas cidades em amarelo, a temperatura deve cair de 3 ºC e 5 ºC, podendo provocar leve risco à saúde, como evidencia o Inmet. Confira a listagem abaixo.
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
- Vila Pavão
- Vila Valério
Nos municípios em laranja, a queda de temperatura é maior que 5 ºC, também gerando risco à saúde. Veja as cidades a seguir.
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
- Vila Valério
O Inmet recomenda que, em caso de necessidade, as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, pelo número 199.
ES recebe dois alertas de perigo para queda de temperatura