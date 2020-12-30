Calor! Os recordes de temperaturas altas no ES em 2020

Apesar de o calor dessa época do ano ser um convite a um mergulho no mar, nas cachoeiras ou nos rios capixabas, é preciso cuidado. Afinal, a chegada de 2021 não significa o fim da pandemia do novo coronavírus. Segundo especialistas o lazer nesses locais é possível, desde que os cuidados sejam redobrados, mantendo o distanciamento social e evitando aglomerações.