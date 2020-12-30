Calor! Os recordes de temperaturas altas no ES em 2020

O ano de 2020 termina com altas temperaturas, reforçadas pela chegada do verão no último dia 21. Apesar da estação, caracterizada pelo forte calor, um levantamento do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que sete das 15 maiores temperaturas registradas durante o ano em todo o Espírito Santo ocorreram na primavera, mais precisamente no mês de outubro. Abril tem quatro das 15 marcações mais altas do termômetro. Apenas três registros aconteceram até o mês de março, quando o verão chega ao fim. Veja abaixo a lista das maiores temperaturas no ES ao longo de 2020, com as respectivas datas:
- Cachoeiro de Itapemirim (Pacotuba - Incaper) 42,3 °C (03/10);
- Alegre (Inmet) 41,5 °C (03/10);
- Ecoporanga (Inmet) 39,1 °C (07/10);
- Pinheiros (Incaper) 38,2 °C (27/02);
- Marilândia (Inmet) 38,0 °C (28/09);
- Nova Venécia (Inmet) 37,9 °C (07/10);
- São Mateus (Inmet) 37,8 °C (03/04);
- Iúna (Incaper) 37,6 °C (07/10);
- Vitória (Inmet) 37,2 °C (03/04);
- Alfredo Chaves (Inmet) 37,1 °C (08/01);
- Linhares (Inmet) 37,0 °C (03/04);
- Venda Nova do Imigrante (Incaper) 36,5 °C (03/10);
- Vila Velha (Inmet) 36,0 °C (03/04);
- Domingos Martins (Aracê - Incaper) 35,0 °C (07/10);
- Santa Teresa (Inmet) 31,9 °C (12/01).
O levantamento do Incaper mostra o distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, na liderança do ranking, com 42,3ºC. Alegre, também no Sul do Espírito Santo, ocupa o segundo lugar, com 41,5ºC.
Em uma divisão por regiões, o Norte tem seis dos 15 maiores registros. A região Serrana tem quatro. O Sul, além das duas primeiras posições, também é representado por Iúna, contabilizando três municípios. A Grande Vitória aparece com a Capital, Vitória, e Vila Velha no ranking.
Apesar de o calor dessa época do ano ser um convite a um mergulho no mar, nas cachoeiras ou nos rios capixabas, é preciso cuidado. Afinal, a chegada de 2021 não significa o fim da pandemia do novo coronavírus. Segundo especialistas o lazer nesses locais é possível, desde que os cuidados sejam redobrados, mantendo o distanciamento social e evitando aglomerações.