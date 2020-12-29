Réveillon deve ser com calor e sem chuva no Espírito Santo

Sol entre árvores na Praia do Canto Crédito: Vitor Jubini

sem chuva no Sai 2020, entra 2021. E essa substituição no calendário deve acontecerno Espírito Santo . O primeiro dia do novo ano promete ser de sol que, além de irradiar luz, a gente espera que traga também esperança - e vacina - depois de um ano difícil marcado pela pandemia de Covid-19

As temperaturas seguem altas e faz calor em todas as regiões. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a quinta-feira (31) do capixaba será com sol, entre poucas nuvens, o que deve favorecer uma virada de ano-novo sem chuva em todo o Estado, devido à presença de um sistema de alta pressão atmosférica em alto-mar.

"Dia 31 a gente só tem aquela expectativa de chuva rápida, no começo do dia, no litoral norte. Mas depois o sol deve predominar. Não há expectativa de chuva no Estado inteiro. Vamos ter um dia bastante abafado, com temperaturas elevadas e isso deve se prolongar para a noite", detalha o meteorologista do Incaper Hugo Ramos.

2021

A sexta-feira (01), que marca o primeiro dia do novo ano, será com sol entre poucas nuvens em quase todo o Estado. O dia vai começar quente e claro, mas há possibilidade de chuva a partir da tarde. De acordo com o Incaper, o aumento de nuvens favorece áreas de instabilidade nas regiões Sul e Serrana, com previsão de pancadas de chuva com trovoadas. Nas demais regiões capixabas, o tempo segue firme, com temperaturas elevadas e sem previsão de chuva.

Ainda segundo Hugo Ramos, o tempo instável deve permanecer no primeiro fim de semana de 2021. No sábado (2) e no domingo (3), há possibilidade de chuva e trovoadas em parte do Espírito Santo.