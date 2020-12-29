Réveillon deve ser com calor e sem chuva no Espírito Santo

Sai 2020, entra 2021. E essa substituição no calendário deve acontecer sem chuva no Espírito Santo. O primeiro dia do novo ano promete ser de sol que, além de irradiar luz, a gente espera que traga também esperança - e vacina - depois de um ano difícil marcado pela pandemia de Covid-19.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a quinta-feira (31) do capixaba será com sol, entre poucas nuvens, o que deve favorecer uma virada de ano-novo sem chuva em todo o Estado, devido à presença de um sistema de alta pressão atmosférica em alto-mar. As temperaturas seguem altas e faz calor em todas as regiões.
Na Grande Vitória, os termômetros vão ficar entre 20 °C e 33 °C. Já nas áreas menos elevadas da Região Sul, a máxima pode chegar a 36 °C. Enquanto na Região Norte do Estado, o calor pode atingir 37 °C.
"Dia 31 a gente só tem aquela expectativa de chuva rápida, no começo do dia, no litoral norte. Mas depois o sol deve predominar. Não há expectativa de chuva no Estado inteiro. Vamos ter um dia bastante abafado, com temperaturas elevadas e isso deve se prolongar para a noite", detalha o meteorologista do Incaper Hugo Ramos.
2021
A sexta-feira (01), que marca o primeiro dia do novo ano, será com sol entre poucas nuvens em quase todo o Estado. O dia vai começar quente e claro, mas há possibilidade de chuva a partir da tarde. De acordo com o Incaper, o aumento de nuvens favorece áreas de instabilidade nas regiões Sul e Serrana, com previsão de pancadas de chuva com trovoadas. Nas demais regiões capixabas, o tempo segue firme, com temperaturas elevadas e sem previsão de chuva.
Ainda segundo Hugo Ramos, o tempo instável deve permanecer no primeiro fim de semana de 2021. No sábado (2) e no domingo (3), há possibilidade de chuva e trovoadas em parte do Espírito Santo.
"No dia 01, o dia começa também com poucas nuvens no Estado. Já na parte da tarde, a combinação do calor e alta umidade do ar deve provocar pancadas de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente nas regiões Sul e Serrana. Essa tendência deve permanecer ao longo do primeiro final de semana de 2021, uma vez que estamos com a situação atmosférica bem propícia para formação dessas áreas de instabilidade", conclui o meteorologista.