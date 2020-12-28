Veja como será o funcionamento nos parques do ES na semana do ano novo

Os parques estaduais do Espírito Santo não estarão abertos ao público nos dias 31 de dezembro de 2020 e 1º de janeiro de 2021. Nos outros dias da semana do ano novo eles funcionarão normalmente, inclusive sábado (2) e domingo (3).
O restante, segundo o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), se encontra em municípios em risco moderado - sem restrições para o funcionamento.
Em Conceição da Barra, o Parque Estadual de Itaúnas não terá expediente administrativo. Porém, o local estará aberto para visitação todos os dias, já que as trilhas e praias são de livre acesso e autoguiadas, e Itaúnas não possui portaria para restrição de acesso. Já o Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, não abre também nesta segunda-feira (28) em função da manutenção.
VISITAÇÃO
A visitação no Parque do Forno Grande, em Castelo, e Pedra Azul, em Domingos Martins, é feita em dois turnos de 50 visitantes cada, das 8h às 11h e de 13h às 16h. No Forno Grande não é preciso agendamento prévio, apenas para a prática de escalada até o Pico. Os interessados devem enviar e-mail para [email protected]. Já em Pedra Azul é necessário agendamento pelo e-mail [email protected]. O interessado deve enviar nome, CPF, data e turno que deseja visitar o parque. É possível agendar até seis pessoas por e-mail.
Os parques Cachoeira da Fumaça e Itaúnas têm limite de visitação de 100 pessoas por dia, das 8h às 16h. Não é necessário agendamento e o controle de acesso é pela ordem de chegada.
O público visitante deve seguir as etiquetas sanitárias contra o novo Coronavírus (Covid-19), usando máscaras, levando o próprio recipiente para beber água, além de álcool 70% para realizar a higienização das mãos com frequência. Pessoas que fazem parte do Grupo de Risco para a Covid-19 devem evitar a visitação ou acessar em horários de menor lotação.
SERIVÇO
Parque Cachoeira da Fumaça
- Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h;
- Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas;
- Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada;
- Endereço: Rodovia ES-484, Distrito de Araraí, Alegre, Espírito Santo.
Parque do Forno Grande
- Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 11h e de 13h às 16h;
- Capacidade de visitantes por dia: 50 pessoas por turno;
- Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada;
- Agendamento para escalada: [email protected];
- Endereço: Estrada rural s/n. Distrito Forno Grande, Castelo, Espírito Santo.
Parque de Pedra Azul
- Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 11h e de 13h às 16h;
- Capacidade de visitantes por dia: 50 pessoas por turno;
- Agendamento para visitação: [email protected];
- Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03. Distrito Pedra Azul, Domingos Martins-ES. CEP: 29278-000.
Parque de Itaúnas
- Horário de funcionamento para visitação: das 8 horas às 16 horas;
- Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas;
- Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada;
- Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra-ES. CEP: 29965-000.
Com informações do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.