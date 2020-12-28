Veja como será o funcionamento nos parques do ES na semana do ano novo

Cachoeira da Fumaça, em Alegre Crédito: Fernando Madeira

Os parques estaduais do Espírito Santo não estarão abertos ao público nos dias 31 de dezembro de 2020 e 1º de janeiro de 2021. Nos outros dias da semana do ano novo eles funcionarão normalmente, inclusive sábado (2) e domingo (3).

O único que permanecerá fechado para visitação durante toda a semana é o Parque Paulo Cesar Vinha, localizado em Guarapari - município atualmente classificado com o risco alto para contágio da Covid-19 , segundo o Mapa de Risco do Estado.

O restante, segundo o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), se encontra em municípios em risco moderado - sem restrições para o funcionamento.

Em Conceição da Barra , o Parque Estadual de Itaúnas não terá expediente administrativo. Porém, o local estará aberto para visitação todos os dias, já que as trilhas e praias são de livre acesso e autoguiadas, e Itaúnas não possui portaria para restrição de acesso. Já o Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, não abre também nesta segunda-feira (28) em função da manutenção.

VISITAÇÃO

A visitação no Parque do Forno Grande, em Castelo, e Pedra Azul, em Domingos Martins, é feita em dois turnos de 50 visitantes cada, das 8h às 11h e de 13h às 16h. No Forno Grande não é preciso agendamento prévio, apenas para a prática de escalada até o Pico. Os interessados devem enviar e-mail para [email protected] . Já em Pedra Azul é necessário agendamento pelo e-mail [email protected] . O interessado deve enviar nome, CPF, data e turno que deseja visitar o parque. É possível agendar até seis pessoas por e-mail.

Os parques Cachoeira da Fumaça e Itaúnas têm limite de visitação de 100 pessoas por dia, das 8h às 16h. Não é necessário agendamento e o controle de acesso é pela ordem de chegada.

O público visitante deve seguir as etiquetas sanitárias contra o novo Coronavírus (Covid-19), usando máscaras, levando o próprio recipiente para beber água, além de álcool 70% para realizar a higienização das mãos com frequência. Pessoas que fazem parte do Grupo de Risco para a Covid-19 devem evitar a visitação ou acessar em horários de menor lotação.

SERIVÇO

Parque Cachoeira da Fumaça

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h;

Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas;



Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada;



Endereço: Rodovia ES-484, Distrito de Araraí, Alegre, Espírito Santo.



Parque do Forno Grande

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 11h e de 13h às 16h;

Capacidade de visitantes por dia: 50 pessoas por turno;



Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada;



Agendamento para escalada: [email protected];



Endereço: Estrada rural s/n. Distrito Forno Grande, Castelo, Espírito Santo.



Parque de Pedra Azul

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 11h e de 13h às 16h;

Capacidade de visitantes por dia: 50 pessoas por turno;



Agendamento para visitação: [email protected];



Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03. Distrito Pedra Azul, Domingos Martins-ES. CEP: 29278-000.

Parque de Itaúnas

Horário de funcionamento para visitação: das 8 horas às 16 horas;

Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas;



Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada;



Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra-ES. CEP: 29965-000.

