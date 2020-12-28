AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Atenção, capixabas

Veja como será o funcionamento nos parques do ES na semana do ano novo

Na semana do ano novo os parques estaduais funcionarão normalmente, inclusive sábado (2) e domingo (3), com exceção apenas para a quinta (31) e a sexta-feira (1)

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 17:46
Cachoeira da Fumaça, em Alegre
Cachoeira da Fumaça, em Alegre Crédito: Fernando Madeira
Os parques estaduais do Espírito Santo não estarão abertos ao público nos dias 31 de dezembro de 2020 e 1º de janeiro de 2021. Nos outros dias da semana do ano novo eles funcionarão normalmente, inclusive sábado (2) e domingo (3).
O único que permanecerá fechado para visitação durante toda a semana é o Parque Paulo Cesar Vinha, localizado em Guarapari - município atualmente classificado com o risco alto para contágio da Covid-19, segundo o Mapa de Risco do Estado.
O restante, segundo o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), se encontra em municípios em risco moderado - sem restrições para o funcionamento.
Em Conceição da Barra, o Parque Estadual de Itaúnas não terá expediente administrativo. Porém, o local estará aberto para visitação todos os dias, já que as trilhas e praias são de livre acesso e autoguiadas, e Itaúnas não possui portaria para restrição de acesso. Já o Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, não abre também nesta segunda-feira (28) em função da manutenção.

VISITAÇÃO

A visitação no Parque do Forno Grande, em Castelo, e Pedra Azul, em Domingos Martins, é feita em dois turnos de 50 visitantes cada, das 8h às 11h e de 13h às 16h. No Forno Grande não é preciso agendamento prévio, apenas para a prática de escalada até o Pico. Os interessados devem enviar e-mail para [email protected]. Já em Pedra Azul é necessário agendamento pelo e-mail [email protected]. O interessado deve enviar nome, CPF, data e turno que deseja visitar o parque. É possível agendar até seis pessoas por e-mail.
Os parques Cachoeira da Fumaça e Itaúnas têm limite de visitação de 100 pessoas por dia, das 8h às 16h. Não é necessário agendamento e o controle de acesso é pela ordem de chegada.
O público visitante deve seguir as etiquetas sanitárias contra o novo Coronavírus (Covid-19), usando máscaras, levando o próprio recipiente para beber água, além de álcool 70% para realizar a higienização das mãos com frequência. Pessoas que fazem parte do Grupo de Risco para a Covid-19 devem evitar a visitação ou acessar em horários de menor lotação.

SERIVÇO

Parque Cachoeira da Fumaça
  • Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h;
  • Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas;
  • Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada;
  • Endereço: Rodovia ES-484, Distrito de Araraí, Alegre, Espírito Santo.
Parque do Forno Grande
  • Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 11h e de 13h às 16h;
  • Capacidade de visitantes por dia: 50 pessoas por turno;
  • Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada;
  • Agendamento para escalada: [email protected];
  • Endereço: Estrada rural s/n. Distrito Forno Grande, Castelo, Espírito Santo.
Parque de Pedra Azul
  • Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 11h e de 13h às 16h;
  • Capacidade de visitantes por dia: 50 pessoas por turno;
  • Agendamento para visitação: [email protected];
  • Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03. Distrito Pedra Azul, Domingos Martins-ES. CEP: 29278-000.
Parque de Itaúnas
  • Horário de funcionamento para visitação: das 8 horas às 16 horas;
  • Capacidade de visitantes por dia: 100 pessoas;
  • Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada;
  • Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra-ES. CEP: 29965-000.
Com informações do  Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Veja Também

Fogos, tendas e casas de aluguel: veja as regras para o réveillon de Guarapari

Sem a tradicional queima de fogos nas praias, é permitido fazer a sua em casa?

Ano novo vai começar com comércio em liquidação na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Finanças, investimentos, dinheiro, planejamento financeiro
Estudo mapeia R$ 30 bilhões em oportunidade de investimentos no ES
Seleção Brasileira
Brasil finaliza preparação para enfrentar Haiti na Copa do Mundo
Imagem de destaque
Por que adoecemos mais no inverno? Entenda as causas e veja como se proteger

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados