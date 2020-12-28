Ano novo vai começar com comércio em liquidação na Grande Vitória

No Shopping Vitória, a liquidação será nos dias 8, 9 e 10 de janeiro Crédito: Fernando Madeira

O Natal já passou e dezembro está quase no fim. Mas janeiro também promete ser de presentes e compras, pelo menos é isso que os comerciantes capixabas esperam. E para que as expectativas se concretizem, muitos estabelecimentos já começam a organizar as liquidações do novo ano.

Já nos primeiros dias, pelo menos dois shoppings da Grande Vitória têm grande liquidações programadas. A partir do dia 04 de janeiro, as lojas do shopping Boulevard, em Vila Velha , estarão em promoção. E nos dias 8, 9 e 10 de janeiro é a vez das lojas do shopping Vitória, em Vitória , entrarem em liquidação, com descontos de até 70%.

De acordo com o diretor da Fecomercio, José Carlos Bergamin, as tradicionais "liquidações pós Natal" são uma forma de fortalecer as vendas, especialmente após um ano em que o comércio sofreu com os efeitos da pandemia de Covid-19

"Os economistas dizem que o fôlego seria até o Natal, por conta do apoio de programas como o auxílio emergencial, e depois teríamos uma queda nas vendas. Não tivemos milagre econômico em 2020, e sim uma tragédia econômica. Com a expectativa de que teremos dias difíceis pela frente, resta intensificar as promoções e alargar o prazo de pagamento, considerando que os juros estão baixos. Esse vai ser o tom de janeiro, fevereiro e março, até passar o carnaval. Há uma expectativa de baixa demanda também por conta da ausência do carnaval. Depois a gente não tem como prever muito", avalia Bergamin.

Em clima de promoção, o shopping Moxuara, em Cariacica , também já programou uma liquidação para fevereiro. As datas, no entanto, ainda não foram divulgadas.

AUMENTO DE 5% NAS VENDAS

Embora o ano tenha sido difícil, a Fecomercio prevê um aumento de 5% nas vendas de dezembro, no comparativo com o mesmo período no ano passado.