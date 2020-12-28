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Pós Natal

Ano novo vai começar com comércio em liquidação na Grande Vitória

Pelo menos dois shoppings já anunciaram que lojas darão descontos de até 70%, no início de janeiro. Fecomercio enxerga nas promoções 'pós Natal' uma forma de garantir as vendas após um ano marcado pelos prejuízos provocados pela pandemia

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2020 às 21:32
Apesar do pedido para ficarem em casa, shoppings ficaram movimentado nesta sexta-feira (12)
No Shopping Vitória, a liquidação será nos dias 8, 9 e 10 de janeiro  Crédito: Fernando Madeira
O Natal já passou e dezembro está quase no fim. Mas janeiro também promete ser de presentes e compras, pelo menos é isso que os comerciantes capixabas esperam. E para que as expectativas se concretizem, muitos estabelecimentos já começam a organizar as liquidações do novo ano. 
Já nos primeiros dias, pelo menos dois shoppings da Grande Vitória têm grande liquidações programadas. A partir do dia 04 de janeiro, as lojas do shopping Boulevard, em Vila Velha, estarão em promoção. E nos dias  8, 9 e 10 de janeiro é a vez das lojas do shopping Vitória, em Vitória, entrarem em liquidação, com descontos de até 70%.  
De acordo com o diretor da Fecomercio, José Carlos Bergamin, as tradicionais "liquidações pós Natal" são uma forma de fortalecer as vendas, especialmente após um ano em que o comércio sofreu com os efeitos da pandemia de Covid-19.
"Os economistas dizem que o fôlego seria até o Natal, por conta do apoio de programas como o auxílio emergencial, e depois teríamos uma queda nas vendas. Não tivemos milagre econômico em 2020, e sim uma tragédia econômica. Com a expectativa de que teremos dias difíceis pela frente, resta intensificar as promoções e alargar o prazo de pagamento, considerando que os juros estão baixos. Esse vai ser o tom de janeiro, fevereiro e março, até passar o carnaval. Há uma expectativa de baixa demanda também por conta da ausência do carnaval. Depois a gente não tem como prever muito", avalia Bergamin.
Em clima de promoção, o shopping Moxuara, em Cariacica, também já programou uma liquidação para fevereiro. As datas, no entanto, ainda não foram divulgadas. 

AUMENTO DE 5% NAS VENDAS

Embora o ano tenha sido difícil, a Fecomercio prevê um aumento de 5% nas vendas de dezembro, no comparativo com o mesmo período no ano passado. 
"De maneira até surpreendente, nós tivemos uma recuperação das vendas a partir de outubro. Percebemos que o comércio abriu bem após o Natal e, pelo rendimento de outubro e novembro, a gente consegue calcular dezembro. A gente calcula um aumento de 5% nas vendas em relação ao ano passado. Alguns pontos de comércio perceberam um desaquecimento, mas não houve nenhum evento no meio do caminho que tirasse essa expectativa nossa de aumento de 5% nas vendas", finalizou.

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