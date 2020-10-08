Onda de calor: saiba o que é e como evitar a hipertermia

É preciso ficar de olho na hidratação e estar atento aos sintomas. Crédito: shutterstock

Além do incômodo provocado pelo calor vivido em vários estados do país nos últimos dias, as altas temperaturas também podem colocar a saúde em risco. Na última terça-feira (6), o Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) emitiu um alerta de “grande perigo” , com risco de morte, em razão da onda de calor. Isso porque, com as temperaturas atingindo mais de 40º C, o organismo pode sofrer o processo inverso de uma hipotermia, a chamada hipertermia

Olivio Bahia explica que, mesmo para um país tropical, o risco não deve ser ignorado. No Brasil não é comum, mas sabemos que o corpo humano sente. Mortes provocadas pelas ondas de calor são mais frequentes na Europa, explicou. Em entrevista ao portal G1 , o meteorologista do Inmetexplica que, mesmo para um país tropical, o risco não deve ser ignorado. No Brasil não é comum, mas sabemos que o corpo humano sente. Mortes provocadas pelas ondas de calor são mais frequentes na Europa, explicou.

Dyanne Moyses Dalcomune atua nas áreas de clínica médica e pneumologia, além de ser professora do curso de Medicina da Universidade de Vila Velha (UVV). Ela explica que a hipertermia, conceitualmente, é o aumento da temperatura corporal acima de 40 graus, o que pode o que pode comprometer a saúde, causar alterações no estado mental ou até mesmo levar à morte. A grande vilã é a consequência dessa condição: a desidratação. Essa preocupação agora é devido a onda de calor que está acometendo o Brasil, mas existem outras causas de hipertermia como as associadas a doenças propriamente ditas e associadas a medicações, com outras consequências, afirma.

Quando nós falamos dessa hipertermia gerada por onda de calor, nós nos preocupamos porque o organismo utiliza mecanismos de termorregulação para manter a temperatura corporal dentro de uma faixa fisiológica na normalidade. Um desses mecanismos é a sudorese: aquele paciente que fica suado, acelera a respiração e isso provoca a desidratação. Então esse é o grande perigo. O que não é um feito direto da hipertermia, mas a consequência que ela provoca, completa a médica.

Sintomas

A médica salienta ainda que a pessoa que sofre essa desidratação pode ter desorientação, queda da pressão, pode se manifestar como sonolência no idoso e a criança, por exemplo, pode ficar mais apática. Então são vários sinais que essa desidratação com a diminuição do volume sanguíneo circulante esteja acontecendo, diz a profissional.

Já nas hipertermias provocadas por medicamentos ou outras doenças mais graves, Dyanne ressalta que os sintomas são outros. Podem gerar arritmia (palpitação), edema cerebral - acúmulo excessivo de água nos espaços intracelular e/ou extracelular do cérebro - e até convulsões, ou seja, uma série de sintomas mais graves. Mas na faixa inicial, a primeira manifestação já requer cuidados.

Grupos com maior risco

A médica coloca que, quando trata-se especificamente do calor, os grupos mais expostos são os extremos de idade: as crianças e os idosos. Isso acontece porque, frequentemente, esses grupos são aqueles que dependem de cuidados externos. Por exemplo, a criança depende de que alguém a oferte água, de que uma pessoa coloque roupas frescas e confortáveis e a mantenha em um lugar arejado. Assim como alguns idosos também não têm total autonomia. Eles também precisam receber água e estar em ambientes frescos e arejados, pontua.

Então esses são os mais sensíveis, por conta da falta de acesso aos recursos necessários para manter-se longe do perigo da desidratação e também pela fragilidade inerente a esses grupos de indivíduos, complementa.

Como prevenir

Exercícios com exposição ao sol merecem atenção redobrada. Crédito: shutterstock

Dyanne explica que o ideal é ser muito rigoroso e manter o grau de hidratação, consumir e oferecer às pessoas dos grupos de risco muita água, sucos, água de coco. No caso das crianças de amamentação exclusiva, é recomendável oferecer mais mama para os bebês. Nada de enfeitar muito as crianças com roupas fechadas que não permitem a sudorese, o suor. Optar sempre por ambientes bem arejados, além de evitar muitas cobertas, muitos lençóis, para que o organismo realmente consiga exercer o seu papel na termorregulação, destaca a médica.

Além disso, os exercícios físicos devem ter atenção redobrada, que demandam ainda mais cuidados e ingestão de líquidos, principalmente neste momento em que a maioria das atividades está sendo realizada ao ar livre e as pessoas estão se expondo ao sol. Já está quente, você ainda está exposto ao sol, provocando ainda mais esse suor. Essa é uma possibilidade de desidratação que pode levar a quadros graves, alerta.