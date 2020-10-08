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Alerta

Onda de calor: saiba o que é e como evitar a hipertermia

Especialista explica a condição que compromete a saúde quando o corpo atinge temperaturas superiores aos 40°C e aponta quem são as pessoas que estão no grupo de risco quando o problema acontece por conta do calor externo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 17:34

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 17:34

Mulher com calor em frente ao ventilador
É preciso ficar de olho na hidratação e estar atento aos sintomas. Crédito: shutterstock
Além do incômodo provocado pelo calor vivido em vários estados do país nos últimos dias, as altas temperaturas também podem colocar a saúde em risco. Na última terça-feira (6), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo, com risco de morte, em razão da onda de calor. Isso porque, com as temperaturas atingindo mais de 40º C, o organismo pode sofrer o processo inverso de uma hipotermia, a chamada hipertermia.
Em entrevista ao portal G1, o meteorologista do Inmet Olivio Bahia explica que, mesmo para um país tropical, o risco não deve ser ignorado. No Brasil não é comum, mas sabemos que o corpo humano sente. Mortes provocadas pelas ondas de calor são mais frequentes na Europa, explicou.
Dyanne Moyses Dalcomune atua nas áreas de clínica médica e pneumologia, além de ser professora do curso de Medicina da Universidade de Vila Velha (UVV). Ela explica que a hipertermia, conceitualmente, é o aumento da temperatura corporal acima de 40 graus, o que pode o que pode comprometer a saúde, causar alterações no estado mental ou até mesmo levar à morte. A grande vilã é a consequência dessa condição: a desidratação. Essa preocupação agora é devido a onda de calor que está acometendo o Brasil, mas existem outras causas de hipertermia como as associadas a doenças propriamente ditas e associadas a medicações, com outras consequências, afirma.
Quando nós falamos dessa hipertermia gerada por onda de calor, nós nos preocupamos porque o organismo utiliza mecanismos de termorregulação para manter a temperatura corporal dentro de uma faixa fisiológica na normalidade. Um desses mecanismos é a sudorese: aquele paciente que fica suado, acelera a respiração e isso provoca a desidratação. Então esse é o grande perigo. O que não é um feito direto da hipertermia, mas a consequência que ela provoca, completa a médica.

Sintomas

A médica salienta ainda que a pessoa que sofre essa desidratação pode ter desorientação, queda da pressão, pode se manifestar como sonolência no idoso e a criança, por exemplo, pode ficar mais apática. Então são vários sinais que essa desidratação com a diminuição do volume sanguíneo circulante esteja acontecendo, diz a profissional.
Já nas hipertermias provocadas por medicamentos ou outras doenças mais graves, Dyanne ressalta que os sintomas são outros. Podem gerar arritmia (palpitação), edema cerebral - acúmulo excessivo de água nos espaços intracelular e/ou extracelular do cérebro - e até convulsões, ou seja, uma série de sintomas mais graves. Mas na faixa inicial, a primeira manifestação já requer cuidados.

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Inmet alerta para risco de morte por conta da onda de calor no Brasil

Grupos com maior risco

A médica coloca que, quando trata-se especificamente do calor, os grupos mais expostos são os extremos de idade: as crianças e os idosos. Isso acontece porque, frequentemente, esses grupos são aqueles que dependem de cuidados externos. Por exemplo, a criança depende de que alguém a oferte água,  de que uma pessoa coloque roupas frescas e confortáveis e a mantenha em um lugar arejado. Assim como alguns idosos também não têm total autonomia. Eles também precisam receber água e estar em ambientes frescos e arejados, pontua.
Então esses são os mais sensíveis, por conta da falta de acesso aos recursos necessários para manter-se longe do perigo da desidratação e também pela fragilidade inerente a esses grupos de indivíduos, complementa.

Como prevenir

Mulher praticando exercícios físicos ouvindo música no celular
Exercícios com exposição ao sol merecem atenção redobrada. Crédito: shutterstock
Dyanne explica que o ideal é ser muito rigoroso e manter o grau de hidratação, consumir e oferecer às pessoas dos grupos de risco muita água, sucos, água de coco. No caso das crianças de amamentação exclusiva, é recomendável oferecer mais mama para os bebês. Nada de enfeitar muito as crianças com roupas fechadas que não permitem a sudorese, o suor. Optar sempre por ambientes bem arejados, além de evitar muitas cobertas, muitos lençóis, para que o organismo realmente consiga exercer o seu papel na termorregulação, destaca a médica.
Além disso, os exercícios físicos devem ter atenção redobrada, que demandam ainda mais cuidados e ingestão de líquidos, principalmente neste momento em que a maioria das atividades está sendo realizada ao ar livre e as pessoas estão se expondo ao sol. Já está quente, você ainda está exposto ao sol, provocando ainda mais esse suor. Essa é uma possibilidade de desidratação que pode levar a quadros graves, alerta.
É importante escolher preferencialmente o início da manhã ou o final da tarde, levar um kit de hidratação com muita água para reposição. Vai ser mais seguro, mais confortável e mais prazeroso realizar esse exercício, finaliza.

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