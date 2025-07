IluminaVV

Vila Velha lança site para morador pedir reparo na iluminação pública

O serviço já estava disponível pelo telefone 0800 002 1760, com atendimento por ligação ou WhatsApp. Agora, com o novo site, é possível registrar a solicitação informando o número de identificação do poste — geralmente fixado em uma plaqueta metálica — ou preenchendo o endereço completo. O sistema localiza automaticamente o ponto no mapa e permite selecionar o tipo de ocorrência: lâmpada apagada, acesa durante o dia, piscando ou luminária danificada.