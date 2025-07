Em Castelo

Dano em tubulação de água causa vazamento em rodovia no Sul do ES

Uma tubulação de água foi perfurada acidentalmente durante uma manutenção de energia elétrica em um trecho da rodovia ES 166, que liga os municípios de Castelo e Venda Nova do Imigrante, na Região Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (28) quando uma equipe da EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, estava realizando uma manutenção de rotina no local e atingiu o cano, causando vazamento de água no local.